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DeRozan'dan Bucks potasına 52 sayı

- NBA'de Toronto Raptors forması giyen DeRozan, Milwaukee Bucks'a karşı ürettiği 52 sayıyla kulüp rekorunu kırdı

DeRozan'dan Bucks potasına 52 sayı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 131-127 yenen Toronto Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan, 52 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Toronto Raptors, seyircisi önünde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini, uzatma sonunda 131-127 kazandı.

Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 52 sayıyla kulüp ve kariyer rekorunu kırdı. DeRozan ayrıca 8 asist ve 5 ribaunt üretti. Kyle Lowry de 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 29 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma ve Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.


- Timberwolves, Lakers karşısında zorlanmadı


Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 114-96 yenerek son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 9 asist ve Andrew Wiggins 21 sayı, 9 ribauntla oynadı. Karl-Anthony Towns ise 16 sayı, 13 ribauntla bu sezon 30'uncu "double double"ını yaptı.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Lakers'ta Jordan Clarkson 20 sayı, Julius Randle da 15 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 98-95

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 131-127 (uzatmada)

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 120-124 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 114-96

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BasketbolDeMar DeRozanMinnesota TimberwolvesNBA
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