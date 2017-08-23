Dev kulüpler gençlere güveniyor





ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, 2017-18 sezonu yaz transfer döneminde yıldız adayı genç futbolcuları yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadrosuna kattı.

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya liglerinde şampiyonluk hedefleri bulunan kulüpler, bu sezon kendini kanıtlamış yıldızlar yerine daha çok gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna katmayı tercih etti.

Kariyerlerinde çıkışa geçen ve yaz transfer sezonunun önde gelen isimleri haline gelen 23 yaş ve altı futbolculara ödenen yüksek miktardaki bonservis bedelleri dikkati çekti.





- Manchester City bütçesini gençlere harcadı

Yaz transfer döneminde genç futbolculara en çok yatırım yapan kulüp, Manchester City oldu. İngiltere ekibi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Monaco'nun başarısında önemli rol oynayan futbolculardan Benjamin Mendy ve Bernardo Silva için servet ödedi.

23 yaşındaki oyunculardan Fransız sol bek Mendy'yi 57,5 milyon avro, Portekizli Silva'yı ise 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Manchester City'nin, 40 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı diğer genç oyuncu ise Benfica'nın 23 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson oldu.

Son şampiyon Chelsea ise Monaco'nun 22 yaşındaki ön liberosu Tiemoue Bakayoko için kasasından 40 milyon avro çıkardı. Geçen sezon Fransa ekibinde 51 maçta forma giyen ve 3 gole imza atan Fransız Bakayoko, üstün performansının ardından Fransa Milli Takımı'na da seçildi.

Manchester United da Benfica'nın İsveçli 23 yaşındaki milli stoperi Victor Lindelöf için 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.

Bu sene şampiyonluk potasında yarışmayı hedefleyen İngiliz ekibi Leicester City, Manchester City'nin 20 yaşındaki Nijeryalı genç golcüsü Kelechi Iheanacho'yu 28 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.







- Milan ve Inter kadroyu gençleştirdi

Genç yeteneklere en çok yatırım yapan kulüplerden diğeri ise İtalyan temsilcisi Milan oldu. Çinli yatırımcıların satın almasının ardından bu sezon birçok önemli transfere imza atan Milan, Porto'nun golcüsü 21 yaşındaki Andre Silva'yı 38, Atalanta'nın 23 yaşındaki sağ beki Andrea Conti'yi 25, aynı yaştaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu ise 20 milyon avroya kadrosuna kattı.

Bu sezon öncekilere oranla daha iddialı bir kadro kuran Inter ise savunmasını güçlendirerek Sampdoria'dan Milan Skriniar'ı 23, Nice'den Dalbert'i 20, Boca Juniors'dan Facundo Colidio'yu 6 milyon avroya transfer etti.

İtalya'nın son şampiyonu Juventus ise Fiorentina'nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Bernardeschi için 40 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Siyah-beyazlı kulüp, Boca Juniors'tan Rodrigo Bentancur ve Cagliari'den Dario Del Fabro için de toplam 15 milyon avroyu kasasından çıkardı.

Tarihinde 3 şampiyonluğu bulunan İtalyan ekibi Roma ise 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir'e 13,4 milyon avro net, 1,5 milyon avro da ek bedel ödedi.





- Bayern Münih 90 milyon avro harcadı

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, yıldız adayı Corentin Tolisso'nun bonservisi için Olympique Lyon'a 41,5, 21 yaşındaki Fransız Kingsley Coman için Juventus'a 21, Hoffenheim'ın Alman oyuncusu Niklas Süle için 20, Werder Bremen'den Serge Gnabry için de 8 milyon avro ödeme yaptı.

La Liga takımlarından Real Madrid, Atletco Madrid'in 19 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Theo Hernandez'i 30, Real Betis'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u ise 17 milyon avroya transfer etti. Barcelona ise Benfica'nın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Nelson Semedo'yu 30,5, Everton'dan Gerard Deulofeu'yu 12, Fluminense'den Marlon'u ise 5 milyon avroya kadrosuna kattı.

Rus temsilcisi Zenit ise Roma'nın 23 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'e 23, Olympique Lyon'un 21 yaşındaki Arjantinli savunmacısı Emanuel Mammana'ya 16, River Plate'in aynı yaştaki golcüsü Sebastian Driussi'ye ise 15 milyon avro verdi.



- En karlı kulüp Monaco

Mendy, Silva ve Bakayoko'yu İngiliz kulüplerine gönderen Monaco, 20 yaşındaki Allan Saint-Maximin'i 10 milyon avroya Nice'e, 21 yaşındaki Abdou Diallo'yu 5 milyon avroya Mainz 05'e, 21 yaşındaki Corentin Jean'i ise 3,5 milyon avroya Toulouse'a gönderdi ve toplamda elde ettiği 166 milyon avro ile genç yeteneklerin transferinden en çok kar eden kulüp olarak öne çıktı.

Fransa temsilcisi, Anderlecht'ten Youri Tielemans'ı 25, Feyenoord'dan Terence Kongolo'yu 15, Rennes'den Adama Diakhaby'i 10, Zulte Waregem'den Soualiho Meite'yi 8, Barcelona'dan Jordi Mboula'yı ise 3 milyon avroya kadrosuna katarak gençlere yatırım yapmayı da ihmal etmedi.