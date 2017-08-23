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'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Turnuvaya doğrudan katılma hakkını elde eden Beşiktaş, kuraya üçüncü torbadan katılacak.

'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grupları yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkını elde eden Beşiktaş, kura çekiminde üçüncü torbada yer alacak.
"Devler Ligi"nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Turnuvada bugün yapılacak beş play-off rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda yer alan takımlar şöyle:
1. torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova
2. torba: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United
3. torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, Beşiktaş, Celtic (Liverpool'un Hoffenheim'ı elemesi halinde Celtic 4. torbada yer alacak)
4. torba: Feyenoord, Maribor, Leipzig, CSKA Moskova veya Young Boys, Kopenhag veya Karabağ, Sporting Lizbon veya FCSB, APOEL veya Slavia Prag
İspanya'nın Real Madrid takımının son iki sezon üst üste müzesine götürdüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Muhabir: Yunus Kaymaz

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