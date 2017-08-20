Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium doğa 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Devlerin maçi berabere

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma berabere bitti. Göller Burak, Alper, Olcay ve Valbuena dan geldi. .

Devlerin maçi berabere

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma berabere bitti. Göller Burak, Alper, Olcay ve Valbuena dan geldi. Böylece Fehenbahçe ligteki ikinci beraberliğini aldı.
Bu arada  Fenerbahçe'de kombine kartlara olan ilgi sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ülker Stadı'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibariyle 19 bin 500'ü geçtiği bildirildi.
Açıklamada, Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda oynanacak maç için de şu ana kadar 22 bin biletin satıldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SüperligKombineFutbolFenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5