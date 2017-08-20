Devlerin maçi berabere

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma berabere bitti. Göller Burak, Alper, Olcay ve Valbuena dan geldi. Böylece Fehenbahçe ligteki ikinci beraberliğini aldı.

Bu arada Fenerbahçe'de kombine kartlara olan ilgi sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ülker Stadı'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibariyle 19 bin 500'ü geçtiği bildirildi.

Açıklamada, Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda oynanacak maç için de şu ana kadar 22 bin biletin satıldığı belirtildi.