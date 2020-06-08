Chiliz ($CHZ: Binance), Galatasaray’ın Taraftar Tokeni $GAL’in, dünyanın ilk spor ve eğlence üzerine kripto para borsası Chiliz.net’te listelendiğini duyurdu!

Sporseverler ve kripto para meraklıları, masaüstü, iOS ve Android’de kullanılabilen Chiliz.net ile dünyanın en başarılı spor kulüplerinin dijital varlıklarını alıp satabiliyor. Chiliz’in duyurusuyla birlikte, $GAL Taraftar Tokeni Chiliz.net’te yer alanan Juventus ($JUV) Taraftar Tokeni’nin yanına katılmış oldu. ($JUV)’un Taraftar Token Arzı sırasında 15,36 TL olan fiyatının güncel değeri 52,13TL civarında.

Ayrıca, Chiliz’in taraftar oylama ve ödül platformu Socios.com'da bulunan $GAL Taraftar Token’leri, platformun ‘Para Çekme’ özelliği kullanılarak Chiliz.net’e aktarılabiliyor. ‘Para Çekme’ özelliğinin kullanılabilmesi için 90 günlük satın alma süresinin dolması gerekiyor. $GAL Taraftar Tokeni, Socios.com platformunda yer alan ‘Pazar Yeri’nde de alınıp satılabiliyor.

Chiliz.net'teki tüm token işlemleri, spor ve eğlence platformları için dijital para birimi Chiliz $CHZ ile eşleştirildi. Chiliz.net, dünyanın önde gelen spor kulüplerinin dijital varlıklarının alım satımına ek olarak, Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) ve Ripple ($XRP) gibi popüler kripto paralara da erişim sağlıyor.

Chiliz & Socios.com CEO'su ve Kurucusu Alexandre Dreyfus’un açıklaması:

“Nisan ayında, $JUV Taraftar Tokeni’nin Chiliz.net'te piyasaya sürülmesiyle birlikte dijital varlık işlemlerinde yeni bir çağa giriş yaptık. Artık fiyatların belirlenmesinde taraftar görüşleri, sporcuların saha performansları ve transferler önemli rol oynuyor. $JUV Taraftar Tokeni’nin lansmanından sonra aldığımız tepkiler, özellikle de dönemin koşullarını göz önüne aldığımızda, oldukça cesaret vericiydi.

Spor müsabakalarının hayatımıza geri dönüşü ve Chiliz.net’te yakında yayınlanacak olan birçok Taraftar Tokeni ile gelecek çokça umut vaat ediyor. Türk taraftarlardan ve kripto para meraklılarından aldığımız tepkiler benzersizdi ve eminim ki daha da fazla insan bu yeni ve coşkulu kitlenin bir parçası olmak isteyecek. $GAL Taraftar Tokeni’nin Chiliz.net’te listelenmesi ile kesişen bir haber daha var! Socios.com’da en çok Taraftar Tokeni’ne sahip 170 taraftarın kişisel fotoğrafları, Türk Telekom Stadyum’unda 2019/20 Süper Lig sezonunda gerçekleşecek son 3 maçta sergilenecek!”

Chiliz Hakkında

Chiliz, spor ve eğlence platformları için dijital bir para birimidir. Dünyanın ilk ölçeklenebilir, token kullanımına müsait, oylama platformu olan ve taraftarların tuttukları spor takımına ilişkin oylama haklarını alıp satabildikleri ve kullanabildikleri Socios.com’un arkasındaki itici güçtür. Chiliz projesi, Binance, OK Blockchain Capital ve Ceyuan Ventures da dahil olmak üzere Asya’nın önde gelen kripto fonlarından ve dünyanın en büyük kripto para birimi borsalarından 66 milyon $ tutarında fon sağlamıştır. Chiliz, 2012 yılında kurulmuş global bir spor ve eğlence kuruluşu olan Malta merkezli Mediarex Grubuna aittir. Chiliz 2020 yılında, spor ve eğlence odaklı kirpto para borsası Chiliz.net’i duyurdu.