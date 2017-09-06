İZMİR (AA) - Bu sezon Canik Belediyespor'la Türkiye'yi Doğu Avrupa Kadınlar Basketbol Ligi'nde (EEWBL) temsil edecek Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Beckerspor'un ilk hafta maç programı belli oldu.

A Grubu'nda Slovakya'dan Good Angels, Belarus'tan Horizont, Litvanya'dan Kibirkstis Vilnius, Letonya'dan Liepajas Papirs, Lübnan'dan Al-Riyadi, Hollanda'dan Royal Eagles ve İsveç'ten Lulea Basket'le karşılaşacak Bornova Beckerspor, ilk maçlarını 22-24 Eylül'de Letonya'da oynayacak.

İlk olarak 22 Eylül Cuma günü Horizont'la mücadele edecek İzmir temsilcisi, bir gün sonra Royal Eagles ve 24 Eylül Pazar günü de Lulea Basket'le karşılaşacak.