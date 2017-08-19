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Doğunun dağları yamaç paraşütüyle renkleniyor

- Malatya'da 2 yıl önce sportif havacılık kulübünün kurulmasıyla yapılmaya başlanan yamaç paraşütü sporu, dağları renklendirdi - Yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapanlar, Karakaya Barajı ve Orduzu Pınarbaşı Gölü'nün yanı sıra şehri kuş bakışı görme imkanı buluyor - Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Aydoğan: - "Merkeze yakın uçuşlara başladığımızdan bu yana ilgi arttı. 'Gökyüzü sizi bekliyor' sloganıyla her zaman uçuş yapıyoruz" - Tandem uçuşu yapan Akdemir: - "Yamaç paraşütüyle uçmak için Kayseri'ye gitmeyi düşünürken Malatya'da da bu sporun yapıldığını öğrendik. Bu da bizi heyecanlandırdı açıkçası. Buraya sık sık gelmeye çalışıyorum. İnanılmaz keyifli ve eğlenceli. Herkesi buraya davet ediyoruz"

Doğunun dağları yamaç paraşütüyle renkleniyor


MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Malatya'da 2 yıl önce sportif havacılık kulübü kurulmasıyla yapılmaya başlanan yamaç paraşütü sporuna ilgi her geçen gün artıyor.

Merkez Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde yer alan 600 metre yüksekliğindeki Venk Tepesi'nden gökyüzüne salınan Malatya Sportif Havacılık Kulübü üyeleri, dağları renklendiriyor.

Yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapanlar Karakaya Barajı ve Orduzu Pınarbaşı Gölleri'nin yanı sıra şehri kuş bakışı görme imkanı da buluyor.

Malatya Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerinin pist düzenleme çalışması yaptığı bölge, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde tüm adrenalin tutkunlarını uçuşa bekliyor.

Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Faruk Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce yamaç paraşütüyle uçmaya başladığını ve 2 yıl önce de kulübü kurduklarını söyledi.

İlk etapta kulübün 3 kişiden oluştuğunu dile getiren Aydoğan, "Kurduğumuz kulüpte aktif halde pilot yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda 35'e yakın üyemiz var ve bunların 15'i aktif olarak uçuyor." dedi.

Birçok kişinin yamaç paraşütüyle uçmak için Fethiye'ye, Kayseri'ye ve diğer illere gittiklerini ifade eden Aydoğan, artık bu zorunluluğu ortadan kaldırdıklarını aktardı.


- "Çevre illerden insanlar buraya uçmak için geliyor"


Aydoğan, Malatya'nın da adrenalin tutkunlarının tercih ettiği yerler arasına girdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Merkeze yakın uçuşlara başladığımızdan bu yana ilgi arttı. 'Gökyüzü sizi bekliyor' sloganıyla her zaman uçuş yapıyoruz. Buradan uçuş yaptığımız zaman bütün Malatya gözler önüne seriliyor. Orduzu Pınarbaşı Gölü ve Karakaya Barajı manzarası eşliğinde gökyüzüyle buluşuyoruz. Önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinde vatandaşları buraya davet ediyor, 'Malatya'ya bir de gökyüzünden bakın' diyoruz."

Havalandıkları bölgenin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendiğini ve pist yapıldığını aktaran Aydoğan, emeği geçenlere teşekkür etti.


- "Herkesi buraya davet ediyoruz"


Tandem uçuşu için piste gelen Fatma Akdemir ise daha önceleri bir çok ekstrem spor dalı ile uğraştığını ve daha sonra yamaç paraşütünün ilgisini çektiğini belirtti.

Yamaç paraşütü ile uçmak için arkadaşlarıyla Kayseri'ye gitmeyi düşünürken, Malatya'da da bu sporun yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Akdemir, "Bu da bizi heyecanlandırdı açıkçası. Buraya sık sık gelmeye çalışıyorum. İnanılmaz keyifli ve eğlenceli. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

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