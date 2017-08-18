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Dört gollü maçtan galip çıkmadı

Süper Lig'in 2. haftadaki açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş, 2-2 berabere kaldı.

Dört gollü maçtan galip çıkmadı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftadaki açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş, 2-2 berabere kaldı.

İlk yarı

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tosic'in pasıyla savunmanın arkasına koşu yaparak soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun, çizgiye inerek pasını verdi. Arka direkte Babel müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Neumayr, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

28. dakikada Talisca'nın uzaktan şutunda, top üstten auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Babel, açısını kaybedince topu içeri çevirdi ancak Cenk Tosun'un müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Kasımpaşa bir kez daha beraberlik golünü attı. Veigneau'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

86. dakikada Cenk Tosun'un uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90. dakikada Beşiktaş kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Talisca'nın şutunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kontrol etti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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