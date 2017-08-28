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Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

Alman kulübü Borussia Dortmund, Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Andrey Yarmolenko'yu kadrosuna kattı.

Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Ukraynalı kanat oyuncusu Andrey Yarmolenko'yu Dinamo Kiev'den transfer etti.

Borussia Dortmund, başarıya bağlı primlerle 130 milyon avroyu bulması beklenen bonservis karşılığında Barcelona'ya gönderdiği Ousmane Dembele'nin yerini, Andrey Yarmolenko ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Yarmolenko, kendisini 2020-2021 sezonu sonuna kadar Borussia Dortmund'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yarmolenko'nun 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Dortmund, Ukraynalı futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Alman basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Dinamo Kiev'de çıktığı 339 maçta 137 gol atan Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı formasını da 69 kez giydi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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