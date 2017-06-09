ANTALYA (AA) - Brezilyalı manken Isabeli Fontana, Türk insanını çok sevdiğini söyledi.

Brezilyalı model Adriana Lima'nın baş manken olarak podyuma çıkacağı, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart gibi ünlü mankenlerin yürüyeceği Dosso Dossi Fashion Show kapsamında The Land of Legends Theme Park'ta basın toplantısı düzenlendi.

Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, toplantıda yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyon hazırladıklarını belirterek, etkinlik için Brezilya'lı 4 model getirdiklerini söyledi.

Brezilyalı model Ana Beatriz ise Türkiye'yi Brezilya'ya çok benzettiğini ifade ederek, Türkiye'yi güneşiyle, deniziyle, doğasıyla, insanlarıyla kendisine çok yakın hissettiğini kaydetti.

Türkiye'yi her zaman önemsediğini belirten Beatriz, "İlk defa böyle bir şansı elde ettim, çok mutluyum. Gösterilen bu ilgiden de çok mutlu oldum." dedi.

Model Goulart da ülkesinde olduğu gibi buradaki insanların da eğlenmeyi sevdiğini dile getirerek, Antalya’da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Isabeli Fontana ise daha öncede Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, "Türk insanını çok seviyorum." diye konuştu.

Türk insanını tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Fontana, şöyle devam etti:

"Dossi Dossi Fashion Show'un genç yaşta mankenlere kapı açması ve onları kazanma konusunda destek olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü mankenlerin böyle bir platformda kendilerini ifade edebilecekler ortam az. O nedenle böyle bir firmanın yaptığı organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum."

Adriana Lima, bir gazetecinin "Türkiye’de ilk kez 4 Brezilyalı manken sahne alacak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna "Bu akşamı çok beğeneceksiniz. Çünkü dışarıdaki sahne alanı görülmeye değer, çok şahane, güzel bir yapı var. Ben ve Brezilyalı meslektaşlarımla bu akşam burada olmak ve böyle bir sunumu yapabilmek, bizim için de çok önemli ve güzel bir şey.” yanıtını verdi.