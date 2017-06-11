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Dovizioso'dan sezonun ikinci galibiyeti

- MotoGP'nin 7. etabı Katalonya Grand Prix'sini kazanan Ducati'den Dovizioso, bu sezon ikinci yarış galibiyetini elde etti

Dovizioso'dan sezonun ikinci galibiyeti


İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sini kazanan Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 7. etabı, İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'daki 4,7 kilometrelik Barcelona Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yedinci sıradan başladığı yarışı 44.41.518'lik derecesiyle tamamlayan Dovizioso, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek bu sezon ikinci kez zirvede yer aldı. Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez, rakibinin 3.544 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Marquez'in takım arkadaşı İspanyol Dani Pedrosa ise liderin 6.774 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 25 Haziran'da koşulacak.


- Pilotlar klasmanı

Katalonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Maverick Vinales (İspanya) 111 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) 104

3. Marc Marquez (İspanya) 88

4. Dani Pedrosa (İspanya) 84

5. Valentino Rossi (İtalya) 83



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Andrea DoviziosoMotoGPMotosiklet
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