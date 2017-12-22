Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Down sendromlu Filistinli Muhammed, Konyaspor'un maçını izleyecek

- Konyaspor Kulübü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan Muhammed et-Tavil ve ailesini, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçına davet etti

Down sendromlu Filistinli Muhammed, Konyaspor'un maçını izleyecek

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçta ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammed et-Tavil'in Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçına davet edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sekreter Aydan Gömügen Tuncay’ın girişimleri sonucu psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirildi. Muhammed et-Tavil yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağımız Süper Lig mücadelesinde kulübümüzün 'özel misafiri' olacak. Başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimizin davetlisi olarak Konya'ya gelecek heyette Muhammed et-Tavil'in, annesi, babası ve ağabeyi de yer alacak."





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPORDown Sendromlu Filistinli Muhammed Et-TavilFenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5