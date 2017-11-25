Down sendromlu İrem'in hedefi dünya şampiyonluğu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ- Down sendromlu özel sporcu İrem Öztekin, 100 metre kelebekte gençler dünya rekorunu kırdığı ve 5 madalya kazandığı Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na ilk kez katılan 16 yaşındaki İrem Öztekin, 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.

100 metre kelebekte birinci olan İrem, 50 metre kelebekte ikinci, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre sırtüstünde de üçüncülük elde etti.

Avrupa şampiyonası sonrasında çalışmalarını ara vermeden Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nda sürdüren İrem Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kelebekte dünya rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu, kelebekten sonra serbest stilde de rekor kırmak istediğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduğunu kaydeden İrem Öztekin, "Dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.





- "Bu kadar ilerleyeceğini beklemiyordum"





İrem'in annesi Melek Öztekin, 5 yıl önce özel çocuklar grubuyla başladıkları yüzmede haftada 2 gün çalışma yaptıklarını söyledi. Daha sonra antrenörlerin İrem'de özel bir yetenek olduğunu fark ettiğini ve performans grubuna geçtiklerini kaydeden Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mert ve Efe hocamla 3 yıldır çok güzel bir şekilde çalışıyoruz. Spora başladığında bu kadar ilerleyeceğini beklemiyordum. Gerçekten burada verilen ilgi, çaba ve emek üst düzeyde. Benim hiç öyle bir beklentim yoktu ama antrenörlerim, il müdürüm, havuzumuzun müdürü çok emek verdiler, çok büyük başarılara imza attılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Öztekin, İrem'in yaşantısının yüzmeye başladıktan sonra çok değiştiğini belirterek, "Biz olaya yalnızca suda yüzme olarak bakmıyoruz. Hocalarımızın verdiği sevgi, disiplin, komut alıp vermeler hayatımızda büyük değişikliklere neden oldu." dedi.