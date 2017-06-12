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Down sendromlu yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu

- Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, bu yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor - Mehmet Fatih: "Zirveye çıkmak istiyorum, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyorum"

Down sendromlu yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu


UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için kulaç atacak.

Ailesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında yüzmeye başlayan ve bugüne kadar katıldığı yarışlarda 200'ün üzerinde madalya kazanan Mehmet Fatih, Uşak Üniversitesi Ömer Halisdemir Spor Kompleksi'nde günde çift antrenmanla 29 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Antrenörü Alparslan Onur ile uyum içinde çalıştıklarının altını çizen 26 yaşındaki milli yüzücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zirveye çıkmak istiyorum, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyorum." dedi.

Gününün büyük bölümünü havuzda geçiren Mehmet Fatih Karahan, şunları kaydetti:

"Yüzmeyi çok seviyorum, yüzmek kaslarımı güçlendiriyor. Serbest ve kelebekte iyiyim. Marmaris'te yapılan açık deniz yarışlarında 3 kez şampiyon oldum. Ailem bana her alanda destek oluyor, müzik dinlemeyi çok seviyorum, darbuka çalıyorum, artan zamanımda evde anneme yardımcı oluyorum. Yeğenime masal okumak çok hoşuma gidiyor."


- Anne Karahan: "Fatih 'yapılamaz' denilen çok şeyi başardı"


Mehmet Fatih'in annesi Adalet Karahan, oğlunun engel tanımaz biri olduğunu söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Adalet Karahan, "Fatih öğrenimini normal şekilde sürdürdü, açıktan liseyi bitirdi, bu yıl üniversite sınavlarına girdi. İnşallah mülakatı geçerse Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne kayıt yaptıracak. Yüzmek onun en büyük tutkusu. Onu istekli ve mutlu görmek benim en büyük zenginliğim. Fatih 'yapılamaz' denilen çok şeyi başardı, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Down sendromlu çocukların hayattan soyutlanmamaları gerektiğini vurgulayan Adalet Karahan, "Fatih mücadelesiyle herkese örnek oldu, onun gibi çok başarılı down sendromlu çocuklar var." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Onur: "Fatih'ten çok şey öğrendim"


Mehmet Fatih'in antrenörü Alparslan Onur ise milli yüzücüyle yaklaşık 8 aydır çalıştıklarını belirterek, onunla çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu anlattı.

Mehmet Fatih'in yüzmeye küçük yaşlarda başlamasının büyük avantaj olduğunu kaydeden Onur, "Fatih'i tanımak onunla çalışmak çok keyifli. Ondan çok şey öğrendiğimi itiraf etmek istiyorum. Fatih söylediğim her şeyi harfiyen yerine getiriyor. Serbestte ve kelebekte oldukça iyi." şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin sporla topluma kazandırılabileceğini aktaran Onur, Uşak'ta down sendromlu çocukları yüzme sporuna kazandırmak istediğinin altını çizdi.


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