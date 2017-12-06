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Drogba ülkesinde kulüp yöneticisi oldu

- Futbol kariyerine ABD'de devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Drogba, Fildişi Sahili ekiplerinden Williamsville Athletic Kulübünün yönetim kuruluna girdi

Drogba ülkesinde kulüp yöneticisi oldu


ANKARA (AA) - ABD'nin Phoenix Rising takımında forma giyen Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Didier Drogba, ülkesinin 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Williamsville Athletic Kulübünün (WAC) yönetim kuruluna seçildi.

WAC'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kuruluna seçilen 39 yaşındaki Drogba'nın, kulübün ekonomik gelişimi ve tanıtımı için katkı sağlayacağı belirtildi.

WAC Başkanı Abacker Kone, Fildişi Sahilli yıldızın yönetim kuruluna kaydının resmi olarak yapıldığını bildirerek, "Bu durumu resmiyete dökmek için uzun zaman çaba verdik. Didier Drogba'nın yardımlarıyla kulübümüz, hızla büyüme fırsatına erişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ortağı olduğu ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoenix Rising'de futbol kariyerini sürdüren Drogba, geçen ay yaptığı açıklamada, gelecek sezon yeşil sahalardan emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Galatasaray'da 1,5 sene görev alan golcü futbolcu, kariyerinde Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şanghay Shenhua ve Montreal Impact formaları giymişti.

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1. Futbol LigiDidier DrogbaFildişi SahilliPhoenix RisingWilliamsville Athletic Club
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