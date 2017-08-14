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"Düdüğünü asmasını bekliyoruz"

- Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar: "(Trabzonspor-Atiker Konyaspor karşılaşması) Maçın hakeminin, erdemli bir davranış gösterip en azından Traore iyileşip yeşil sahalara dönene kadar düdüğünü asması beklenmektedir" - "(Traore'nin sakatlığı) Şimdi bu zararımızı ve futbolcumuzun sağlığından uzak kaldığı günleri kim telafi edecek? Durica mı Ersun Yanal mı karşılaşmayı yönetemeyen hakem mi? Kim bunun sorumlusu? Konyaspor camiası, birinin bunu çıkıp net ifadelerle açıklamasını beklemektedir"


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayla ilgili "Maçın hakeminin, erdemli bir davranış gösterip en azından Traore iyileşip yeşil sahalara dönene kadar düdüğünü asması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Baydar, yaptığı yazılı açıklamada, dünya futbolunda sarı kartla geçiştirilen ve ağır sonuçlar doğuran bazı pozisyonların, daha sonra yetkili kurullarca hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirildiğini aktararak, "Süper Lig'in ilk haftası, yine hakem facialarıyla başladı. Birçok maçta hakemlerin verdiği yanlış kararlar, haklı olarak kulüplerin yöneticilerinin isyanına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'la oynadıkları maçta da benzer hataların ortaya çıktığını savunan Baydar, şöyle devam etti:

"Daha oyunun ilk çeyreğinde top dışarıdayken, Trabzonsporlu futbolcu Pereira'nın Fofana'ya yaptığı hareketi kırmızı kartla değerlendirmeyen Hüseyin Göçek'in bu tavrını gören kenar yönetim ve Trabzonsporlu futbolcular, daha çok cesaretlenmiş ve bu sertlik Traore'nin ayağının kırılmasına kadar devam etmiştir. Bu olayın azmettiricisi, maç içinde sert oynama talimatı veren Ersun Yanal'ın kendisidir. İstisnasız tüm futbol otoritelerinin, yorumcuların, spor adamlarının ve taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin bu hafta aynı noktada birleştiği tek husus, Trabzonspor'un maçı 11 kişi tamamlamayı nasıl başardığıdır."

Baydar, Pereira'nın oyun durduktan sonra iki defa kasten Fofana'nın bileğine ve ayağına bastığını, her iki pozisyonda direkt kırmızı kart verilmesi gerektiğini öne sürdü.


- "Düdüğünü asmasını bekliyoruz"


"Durica'nın Traore'ye yaptığı insanlık dışı hareket, özürle geçiştirilemeyecek kadar büyük bir konudur." diyen Baydar, şunları kaydetti:

"Gözünün önünde olmasına rağmen görmeyen maçın hakeminin, erdemli bir davranış gösterip en azından Traore iyileşip yeşil sahalara dönene kadar düdüğünü asması beklenmektedir. Bugün gündemde en çok konuşulan konu, video hakem uygulamasıdır. Bu olayda maçın geneline baktığımızda, karşılaşmayı yöneten hakemlerin bahse konu pozisyonu izleyeceklerinden bile şüphe duyduğumuzu da ayrıca ifade etmek isteriz. Şimdi bu zararımızı ve futbolcumuzun sağlığından uzak kaldığı günleri kim telafi edecek? Durica mı Ersun Yanal mı karşılaşmayı yönetemeyen hakem mi? Kim bunun sorumlusu? Konyaspor camiası, birinin bunu çıkıp net ifadelerle açıklamasını beklemektedir."

Baydar, Türk futbolunda "Anadolu takımı" tanımlamasının bir an önce kalkması gerektiğine de işaret etti.


- Traore sezonun ilk yarısını kapattı


Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında sakatlanan Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığı belirtildi.

Açıklamada, "Traore'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuz Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

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Ahmet BaydarATİKER KONYASPORFutbolSüperligTrabzonspor
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