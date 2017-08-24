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Dünya Boks Şampiyonası başlıyor

- Almanya'da yarın başlayacak organizasyona, Türkiye 2 sporcuyla katılacak

Dünya Boks Şampiyonası başlıyor


ANKARA (AA) - Almanya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak Dünya Boks Şampiyonası'nda, Türkiye iki sporcu ile temsil edilecek.

Hamburg kentinde 4 Eylül'de sona erecek organizasyona, 80 ülkeden 260 sporcu katılacak.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, şampiyonada Türkiye adına Birol Aygün ve Muhammet Ünlü'nün ringe çıkacağını hatırlatarak "49 kilo temsilcimiz Muhammet Ünlü ve 75 kilo sporcumuz Birol Aygün, A takım seviyesinde ilk kez bir dünya şampiyonasına katılacak. Almanya'dan mümkün olan en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye Boks Milli Takımı olarak ana hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Birol AygünBoksDünya Boks ŞampiyonasıMuhammed ÜnlüTürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
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