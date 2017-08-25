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Dünya Boks Şampiyonası

- Almanya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde milli sporcu Muhammet Ünlü, ikinci tura yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası


ANKARA (AA) - Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'yi iki sporcu temsil etti.

Hamburg kentinde 4 Eylül'e kadar devam edecek ve 80 ülkeden 260 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 2 Türk sporcu ringe çıktı.

Şampiyonada 49 kiloda ringe çıkan Muhammet Ünlü, ikinci tura yükselirken, 75 kiloda Birol Aygün organizasyona veda etti.

Muhammet Ünlü, ilk maçında Honduraslı Figuerog'u 5-0 yenerek, tur atladı. Milli sporcu, ikinci turda 27 Ağustos Pazar günü Moğolistan'dan Gonghugag ile karşılaşacak.

Birol Aygün ise Alman Scherle'ye yenilerek elendi.

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AlmanyaBirol AygünBoksDünya Boks ŞampiyonasıMuhammet Ünlü
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