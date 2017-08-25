ANKARA (AA) - Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'yi iki sporcu temsil etti.
Hamburg kentinde 4 Eylül'e kadar devam edecek ve 80 ülkeden 260 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 2 Türk sporcu ringe çıktı.
Şampiyonada 49 kiloda ringe çıkan Muhammet Ünlü, ikinci tura yükselirken, 75 kiloda Birol Aygün organizasyona veda etti.
Muhammet Ünlü, ilk maçında Honduraslı Figuerog'u 5-0 yenerek, tur atladı. Milli sporcu, ikinci turda 27 Ağustos Pazar günü Moğolistan'dan Gonghugag ile karşılaşacak.
Birol Aygün ise Alman Scherle'ye yenilerek elendi.