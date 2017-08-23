Dünya Boks Şampiyonası'na doğru





KASTAMONU (AA) - Almanya'da düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki boksör Birol Aygün ve Muhammet Ünlü'nün Kastamonu'da yaptığı kamp sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli sporcular Birol Aygün ve Muhammet Ünlü, Hamburg'da 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Boks Milli Takımı Antrenörü İshak Tiryaki, Kastamonu'dan ayrılmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya Türkiye'den iki sporcunun katılacağına işaret etti.

Tiryaki, şunları söyledi:

"Yaklaşık 35 gündür Kastamonu Kadıdağı'nda Dünya Şampiyonası'na hazırlandık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Dünya Şampiyonası'nda inşallah Muhammet ve Birol ile finale kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyoruz. Tüm Türkiye'nin dualarını ve desteklerini bekliyorum. "

Şampiyonaya "wild card" ile katılacak milli sporcu Birol Aygün ise kampta çok iyi çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını anlatan Aygün, "Çok iyi çalıştık. Kendimize çok inanıyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşımla birlikte şampiyonada en iyi dereceyi alıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.