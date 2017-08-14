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Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası

- Macaristan'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu İlke Özyüksel 5. oldu

Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası

ANKARA (AA) - Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, 5. sırada yer aldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szekesfehervar kentinde düzenlenen şampiyonaya kadınlarda 20 ülkeden 62 sporcu katıldı.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonunun organize ettiği şampiyonada Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel ve İpek Akşin, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Yıldız Yüksek, Kutluğhan Özkan ve Ertan Yılmaz'ın antrenörlüğünde, finalde atletizm, atıcılık, binicilik, eskrim ve yüzme branşlarında yarışan milli sporculardan İlke 5'inci, İpek ise 31. sırayı aldı.

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Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonasıİlke Özyükseİpek AkşinMacaristan
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