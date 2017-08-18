Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft ekonomi
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Dünya Güreş Birliği, Taha ve Yasemin'i favoriler arasında gösterdi

Dünya Güreş Birliği (UWW), grekoromen stilde Rıza Kayaalp'in ardından erkekler serbest stilde Taha Akgül ve kadınlarda da Yasemin Adar'ı favoriler arasında gösterdi.

Dünya Güreş Birliği, Taha ve Yasemin'i favoriler arasında gösterdi

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Birliği (UWW), erkekler serbest stilde Taha Akgül ve kadınlarda da Yasemin Adar'ı, Fransa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda favori güreşçiler arasında gösterdi.

Dünya Güreş Birliğinin favorisi Rıza KayaalpTaha ve Soner Dünya Şampiyonası'na zirvede gidecekTaha Akgül zirvedeki yerini korudu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, erkekler grekoromen stil ağır sıklette Rıza Kayaalp'in ardından erkekler serbest stil ağır sıklette 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Taha Akgül ile kadınlar serbest stil ağır sıklette de üst üste 2 kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen Yasemin Adar'ı, Dünya Şampiyonası'nda favoriler arasına aldığı bildirildi.

İlk kez Türk kadın güreşçi favori gösterildi

UWW, Türk güreş tarihinde 2 kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar'ı 75 kilonun favorisi göstererek, Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçiyi favori olarak ilan etmiş oldu.

Öte yandan, erkekler serbest stil 125 kilonun favori ismi Taha Akgül ise şaşırtmadı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan ve bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, kısa bir süre önce de UWW'nin belirlediği "Dünyanın En İyi Güreşçileri" listesinde de zirvede gösterilmişti.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Güreş BirliğiDünya ŞampiyonasıSporTaha Akgül
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5