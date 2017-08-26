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Dünya Güreş Şampiyonası

- Erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, bronz madalyanın sahibi oldu - Milli güreşçi, dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti

Dünya Güreş Şampiyonası

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonanın son gününde milli güreşçi, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'la bronz madalya mücadelesi verdi.

İlk yarıda aldığı puanlarla minderden 5-0 galip ayrılan Soner, dünya üçüncüsü oldu.

Azerbaycanlı rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde eden milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Soner Demirtaş, son iki Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

Paris'te ilk maçında Moldovalı Evgheni Nedealco'yu 12-2, çeyrek finalde de İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a mağlup olmuştu.

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Dünya Güreş ŞampiyonasıJabrayil HasanovParisSoner Demirtaş
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