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Dünya Güreş Şampiyonası öncesi son mesai

- Kadın Güreş Milli Takımı, Paris'te düzenlenecek şampiyona öncesi son çalışmalarını Ankara'da yapıyor - Milli sporcu Evin Demirhan: - "Daha önce başaramadığımız finali ve altın madalyayı hedefliyoruz"

Dünya Güreş Şampiyonası öncesi son mesai


ANKARA (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi son etap kamp çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Milliler, 21-26 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın son çalışmalarını, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapıyor.

Teknik direktör Efrahim Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Niğde'de İsveç ve Belarus, Ankara'da da Romanya ile ortak kamp yaptıklarını belirten Kahraman, tek sıkıntılarının Elif Jale Yeşilırmak ve Buse Tosun'un sakatlıklarının olduğunu ifade etti.

Kahraman, şampiyona için Paris'e 7 sporcuyla gideceklerini hatırlatarak, "Genç bir kadromuz var. Yaş ortalamamız 23. Beklentiler tabii ki var. Yasemin Adar iki kez Avrupa şampiyonu oldu. Durumu çok iyi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Gözümüz şampiyonlukta." diye konuştu.

Kadınlar 48 kiloda mindere çıkacak milli sporcu Evin Demirhan, tüm sıkletlerde kürsüyü hedeflediklerini dile getirdi. 23 yaş altında Avrupa üçüncülüğü bulunan Evin, "Daha önce başaramadığımız finali ve altın madalyayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi kadınlar 55 kiloda temsil edecek Bediha Gün ise "Bu sene Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldum. Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık. Hedefim ilk üçte olmak." değerlendirmesinde bulundu.

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