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Dünya Judo Şampiyonası yarın başlıyor

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada Türkiye, 10 sporcuyla mücadele edecek - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Erkekler ve kadınlarda birer madalyayla dönebiliriz"

Dünya Judo Şampiyonası yarın başlıyor


ANKARA (AA) - Dünya Judo Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.

Başkent Budapeşte'deki organizasyonda 136 ülkeden 484'ü erkek, 796 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'nin 7 erkek ve 3 kadın milli judocuyla madalya arayacağı şampiyona 3 Eylül Pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Şampiyonada karşılaşmalar Laszlo Papp Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda istenilen sonuçları alamadıklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda madalyaya yakın maçlar çıkartabilir, hatta erkekler ve kadınlarda birer madalyayla dönebiliriz." ifadesini kullandı.

Sporculara her türlü imkanı sağladıklarını ve artık söz sırasının onlarda olduğunu ifade eden Huysuz, "Dünya Şampiyonası sonrasında gençlerimizi büyükler takımına entegre edeceğiz. Altyapıda elde ettiğimiz dünya şampiyonluklarını büyüklerde de tekrarlayacağımıza inanıyorum. Altyapılarda çok iyiyiz. A takım seviyesinde belli başarılar yakalanamıyorsa, değişiklik yapmak da kaçınılmaz olur." diye görüşlerini aktardı.


- Program


Dünya Şampiyonası'nda Türk judocuların müsabaka takvimi şöyle:

28 Ağustos Pazartesi:

Erkekler 60 kilo: Bekir Özlü

29 Ağustos Salı:

Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal

30 Ağustos Çarşamba:

Erkekler 73 kilo: Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş

Kadınlar 57 kilo: Nazlıcan Özerler

31 Ağustos Perşembe:

Erkekler 81 kilo: İlker Güldüren

1 Eylül Cuma:

Erkekler 90 kilo: Batuhan Efemgil

2 Eylül Cumartesi:

Erkekler 100 kilo: Ali Erdoğan

Kadınlar +78 kilo: Kayra Almira Sayit, Kübra Kara

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