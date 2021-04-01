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Dünya Kupası tanıtımı bir Türk ajansa emanet

2022 yılında Katar’da gerçekleşecek 22. Dünya Kupası dijital tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Yönetimi konkurunu yüzde yüz Türk ortaklığa sahip GAIA & INFLOW Network kazandı. Bu kapsamda ajans, 2023 yılına kadar Dünya Kupası’nın Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki tüm dijital iletişimini yürütmekten sorumlu partner ajansı olacak. 

Dünya Kupası tanıtımı bir Türk ajansa emanet
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GAIA CEO’su Afşın Avcı, “Bizim için olduğu kadar Türkiye için de bir o kadar önemli olan bu zaferin arkasında güçlü ve dinamik bir dijital vizyon var. Ajans olarak 2022 Katar Dünya Kupası sürecince organizasyon komitesini temsil ettiğimiz kadar ülkemizi de temsil etmenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bu uluslararası organizasyonun bir parçası olarak ajans kabiliyetimizi ve yaratıcı gücümüzü tüm dünyayla paylaşıyoruz.” dedi.  

2011 yılında 2022 Katar Dünya Kupası ev sahibi Katar tarafından kurulan, hazırlık ve altyapı faaliyetlerinden sorumlu Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) tarafından yürütülen Sosyal Medya Yönetimi konkuru kapsamında, uluslararası 13 ajansın arasından sıyrılarak ipi göğüslemeyi GAIA & INFLOW Network ortaklığı başardı. GAIA, Dünya Kupası Tanıtım Komitesi ile imzalanan sözleşme kapsamında Arapça konuşan ülkeler başta olmak üzere aralarında Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez bölgelerinin de bulunduğu toplamda 22 ülkede gerçekleştirilen dijital iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu oldu. 

GAIA, Dünya Kupası’na uzanan süreçte organizasyondan sorumlu komiteye tüm içerik süreçleri, yaratıcı entegrasyon, Influencer pazarlama faaliyetleri, dijital reklamlar, sürdürülebilir paydaş iletişimi gibi birçok alanda destek verirken aynı zamanda komite içerisinde tam zamanlı bir çalışma ekibi de oluşturdu. Komite için GAIA & INFLOW Network ortaklığı ile gerçekleşen bu iş birliği, Katar’ın ulusal kalkınma hedeflerine ulaşma ve Katar, Orta Doğu, Asya ve dünya için kalıcı bir miras yaratma yolunda verdiği önemli kararlardan birini oluştururken GAIA’nın uluslararası platformlardaki gücü ve başarılı projeleri ise bu yolda komitenin en güçlü referansı oldu. 

GAIA Dünya Kupası’nda dünya devleriyle aynı ağı paylaşıyor 

İngilizce, Çince ve İspanyolca dillerinde iletişimden sorumlu olan global ajansların gerçekleştirmekle yükümlü oldukları faaliyetlerin, ev sahibi ülke de dahil olmak üzere toplam 22 pazardaki ana sorumlusu olan GAIA & INFLOW Network, bu başarısıyla spor ve futbol endüstrilerinde dünyanın en iyi ajanslarıyla aynı ağı paylaşıyor. Tanım faaliyetleri kapsamında GAIA, diğer resmi ajanslar birlikte hareket ederek bu organizasyonun global gücünü pekiştirmek ve tüm dünyada sürdürülebilir tanıtım faaliyetleri yürütmekten sorumlu olacak.                        

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Anahtar Kelimeler:
Afşın Avcı2022 Katar Dünya KupasıDünya KupasıGAIA & INFLOW Network
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