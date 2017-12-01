Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu





ANKARA (AA) - Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Eski yıldız futbolculardan Alman Miroslav Klose, Brezilyalı Pele ve Cafu, İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da katıldığı kura çekimi öncesinde Rus şarkıcı Alsou ile Portekizli-Amerikalı gitarist Nuno Bettencourt kısa bir konser verirken, Rus halk dansları gösterisi yapıldı.

Dünya Kupası'da mücadele edecek 32 takımın grupları şöyle:

A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran



C Grubu: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka



D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya



E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

H Grubu: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya



Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları, 14-28 Haziran 2018 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak.

