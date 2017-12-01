Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

- 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takımın grupları, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen kura çekiminin ardından belirlendi

Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu


ANKARA (AA) - Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Eski yıldız futbolculardan Alman Miroslav Klose, Brezilyalı Pele ve Cafu, İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da katıldığı kura çekimi öncesinde Rus şarkıcı Alsou ile Portekizli-Amerikalı gitarist Nuno Bettencourt kısa bir konser verirken, Rus halk dansları gösterisi yapıldı.

Dünya Kupası'da mücadele edecek 32 takımın grupları şöyle:

A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C Grubu: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka

D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

H Grubu: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları, 14-28 Haziran 2018 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FIFA Dünya KupasıGianni InfantinoGrup AşamasıKuraRusyaVlademir Putin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5