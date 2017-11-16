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Dünya Kupası'nı evden izleyecekler

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek birçok önemli futbolcu bulunuyor.

Dünya Kupası'nı evden izleyecekler

İSTANBUL - MUTLU DEMİRTAŞTAN

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek birçok önemli futbolcu bulunuyor.

Futbol dünyasının milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılma hakkı kazanamayan İtalya, Hollanda, Şili ve Galler gibi takımların yıldız futbolcuları, Dünya Kupası'nı evden izleyecek.

Sporseverler de dört yılda bir düzenlenen bu futbol şöleninde Gianluigi Buffon, Arjen Robben, Gareth Bale, Alexis Sanchez ve Pierre-Emerick Aubameyang başta olmak üzere birçok yıldızı izlemekten mahrum kalacak.

İtalyan yıldızlar kupada olmayacak

Dünya Kupası'nın gediklilerinden İtalya'nın turnuvaya katılamaması, futbolseverlerin birçok yıldız oyuncuyu izleyememesine neden olacak.

Tarihinde 4 kez Dünya Kupası kazanan İtalya'nın 2006'daki şampiyonluktan sonra düşüşü sürdü. 2010 ve 2014'teki turnuvalara gruplarda veda eden İtalya Milli Takımı, bu kez play-off elemelerini dahi geçemedi.

Juventus'tan Buffon ve Giorgio Chiellini, Milan'dan Leonardo Bonucci, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti, Napoli'den Lorenzo Insigne, Roma'dan Daniele De Rossi gibi önemli futbolcular turnuvada forma giyme şansını kaçırdı.

Arda Turan, Dünya Kupası tecrübesi yaşayamadı

Türkiye'nin Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcusu Arda Turan, futbolseverlerin Dünya Kupası'nda izleyemeyeceği önemli isimler arasında yer aldı.

Milli futbolcu, başarılarla dolu kariyerine rağmen henüz Dünya Kupası tecrübesi yaşayamadı.

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