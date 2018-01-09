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Dünya Motokros Şampiyonası

- Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar: "Ülkemize ve Afyonkarahisar'a yeni bir vizyon kazandıracağız"

Dünya Motokros Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül'de 18. ayağı düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uluslararası Motosiklet Federasyonu Avrupa Başkanı Wolfgang Srb, Youth Stream Asbaşkanı Luigi Zompetti ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Bekir Yunus Uçar, "Dünyada 1 milyar insanın televizyondan, 2 milyar insanın da internetten izleyeceği bir yarışı ülkemde gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu işin arkasında çok büyük emek var. Valimiz ve Belediye Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Eksiklerimizi tamamladılar ve organizasyona hazırlanmamızı sağladılar. Bu sportif pencere ile ülkemize ve Afyonkarahisar'a yeni bir vizyon kazandıracağız." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda insanı motosiklet ile tanıştırmak istediklerini anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Bizim gibi potansiyeli olan ülkede daha fazla motosiklet kullanan insan görmek istiyoruz. Bu organizasyon sportif açısıyla ülkemizde motor sporları gelişimine katkı sağlayacak. Şampiyonanın 18. ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak. Umut ediyorum ki dünya şampiyonu Afyonkarahisar'da belli olacak. Bizim için en önemlisi ülke menfaati. Yarışlar 67 canlı yayınla 180 ülkeye ulaşacak. Ülkemiz için daha fazla çalışmamız ve gayret göstermemiz gerektiğini Cumhurbaşkanımız ve bizi yetiştiren büyüklerimizden öğrendik."


- Çoban: "Dünyayı Afyonkarahisar'da buluşturacağız"


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kentte gerçekleştirdikleri Türkiye Şampiyonası'nın ardından uluslararası bir iş yapmak istediklerini söyledi.

Mütevazı bir il için iddialı işlere giriştiklerini ifade eden Çoban, "Federasyonumuzla beraber her şeyi başaracağız. Dünyayı Afyonkarahisar'da buluşturacağız. Bu yarışları izleyenler ilimizi tanıyacaklar. Bir ilin valisi işi sahiplenmezse o iş olmaz. Valimize, Orman ve Su İşleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çoban ayrıca Afyonkarahisar'a bir yarış pisti yapmak istediklerini vurgulayarak, "İstanbul Park dışında yarış pisti yok. O da kullanılmıyor. Şehrin hemen başında 630 dönümlük altyapı sorunu olmayan bir arazinin tahsisini aldık. Uluslararası federasyonun da desteğini alarak projeleri yapmaya başladık. Çalışır durumda bir yarış pistini Afyonkarahisar'da yapmaya başlayacağız. Tüm motor ve otomobil yarışlarının ilimizde yapılacağını göreceksiniz." diye görüş belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonlar, bir ilin lig atlamasının göstergesidir. Bu organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşayacağız. Spor artık çağın en önemli etkinliklerinden biri. İllerin ve ülkelerin tanıtımda spor önemli rol oynamakta. Afyonkarahisar'ın her değeri ülkemize ve dünyaya tanıtılacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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AfyonkarahisarDünya Motokros ŞampiyonasıMotor Sporları
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