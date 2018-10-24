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Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12. ayağı yarın başlayacak

- Pilotlar dört günde 18 etap üzerinden bin 495 kilometre yol kat edecek

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12. ayağı yarın başlayacak
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İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı 25-28 Ekim'de İspanya'da gerçekleştirilecek.

Red Bull'un açıklamasına göre, yarışta Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve uzun bir aradan sonra Britanya'da kazanarak yarışa tekrar ortak olan son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alacak. İspanya'da ralli efsanesi 44 yaşındaki Sebastien Loeb de yarışacak.

Pilotlar, dört günde 18 etap üzerinden bin 495 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek.

Şu ana kadar düzenlenen 11 yarış sonunda ilk iki sırada Red Bull sporcuları 189 puanlı Thierry Neuville ve 182 puanlı Sebastien Ogier var. Üçüncü sırada ise 168 puanla Türkiye Rallisi'nin de galibi Estonyalı pilot Ott Tanak yer alıyor.

Britanya Rallisi'nde altı yarış sonunda zafere uzanarak şampiyonluk yarışına bir kez daha ortak olan son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier, İspanya Rallisi'ni de kazanarak genel klasmanda tekrar zirveyi ele geçirmek istiyor.

Bu yarışta 9 şampiyonluğu bulunan ralli efsanesi Sebastien Loeb de mücadele edecek. 2005-2012 yıllarında İspanya Rallisi'nde aralıksız kazanan 44 yaşındaki Fransız pilot, daha önce planladığı gibi bu sezon sadece Korsika ve Meksika Rallisi’nde parkura inmişti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 18 Kasım'da Avustralya'da son bulacak.



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Dünya Ralli Şampiyonası
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