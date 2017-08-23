"Dünya Şampiyonası'na 2 kota çok az"





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası'na 10 sıkletin 2'sinde gidebilmek üzücü." dedi.

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamburg kentinde 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına Birol Aygün ve Muhammet Ünlü'nün mücadele edeceğini söyledi.

Birol ve Muhammet'in A takım seviyesinde ilk kez sahne alacağını belirten Gözgeç, "Dünya Şampiyonası'nda başarılı olurlar mı bilemiyorum ama gelecek adına bizim için önemliler. Her iki sporcumuz da yıldızlar ve gençler kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti. 2020'de de başarılı olacaklarına inancım tam." diye konuştu.





- "Konsantrasyonumuz 2020 Olimpiyatları"





Eyüp Gözgeç, federasyon olarak tüm konsantrasyonlarını 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çevirdiklerini dile getirdi.

Federasyonun 2018 yılı itibarıyla A takımlar seviyesinde kabuk değişimine gideceğini vurgulayan Gözgeç, "Bu sene aralık ayı itibarıyla A takıma yükselecek gençlerimiz var. Bu çocuklarla 2020'de başarı yakalamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılının büyükler kategorisi için yeni bir başlangıç olacağını anlatan Gözgeç, "Yıldızlar ve gençler kategorilerinde başarılı sporculara sahibiz. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi ve altyapımızdaki genç isimlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2020'ye hazır bir kadroyla katılmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Profesyonel boks bizi etkiliyor"





Federasyon başkanı Gözgeç, belli bir seviyeye gelen sporcuların birçoğunun profesyonelliği tercih ettiğini, bunun da amatör boksu etkilediğini söyledi.

A takım seviyesinden birçok sporcunun profesyonel boksa geçiş yaptığını ifade eden Gözgeç, şunları kaydetti:

"Amatör boksta istenen paralar olmadığı için sporcular profesyonel boksa geçiş yapmayı tercih ediyor. Bu da doğal olarak amatör boksu sekteye uğratıyor. Sporcuyu yetiştiriyor, geliştiriyor ve A takım seviyesinde maçlara çıkacak duruma getiriyorsunuz, sonra da sporcuyu profesyonel boksa kaptırıyorsunuz. Bu durum üzüntü verici olabiliyor. Profesyonel boks, amatör boks için büyük tehlike."