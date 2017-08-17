BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Fransa'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek Rıza Kayaalp, 21-26 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na, Grekoromen Güreş Mili Takımı'nın Bolu Aladağ'daki kampında hazırlanıyor.

Antrenmanlarında teknik ağırlıklı çalışmalar yapan Rıza, son olarak mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, sakat olmasına rağmen altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerinde 7'nci Avrupa şampiyonluğuna imza attı.





- "Şampiyon olmak için gerekli tek şey güven"





Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi son hazırlık kampında bulunduklarını söyledi.

Formunu en üst seviyeye çıkarıp şampiyonaya gitmek istediğini dile getiren milli güreşçi, "Çünkü herkes en iyi şekilde hazırlanıp gelecek. Bizler de yine her sene olduğu gibi finale kalıp şampiyon olabilmek için hazırlanıyoruz." dedi.

Milli sporcu Rıza, şampiyon olmak için gerekli tek şeyin kendilerine güven olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'na sakat gitmiştim. Kendime güvenim sayesinde 7'nci kez şampiyonluğu elde etmiştim ama şimdi sakatlığım yok. Son derece güzel hazırlanıyorum. Daha sağlam daha formda gidip dünya şampiyonluğunu Paris’te kazanmak istiyorum. İnşallah bayrağımızı göndere çektiririm."





- "Takımın savaşçı olması lazım"





Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım olarak başarı elde etmek istediklerini belirten Rıza, "Takım olarak alabildiğimiz kadar çok madalya almak istiyoruz. Kolay değil. Sonuçta herkes denk rakiple mücadele edecek. Kurallar da değişti. Kötü bir rakiple bile 6 dakika gidebiliyor maç. O yüzden ne olacağı belli değil. Ama biz en az 3-4 madalya alırız, diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarının yanı sıra şampiyonada mücadele edeceği rakiplerini de incelediğini aktaran Kayaalp, şunları kaydetti:

"Daha önce karşılaştığımız ve yendiğimiz rakiplerle mücadele edeceğiz. İnşallah bir kez daha üstün gelip yine madalyaya ulaşacağız. Dediğim gibi, önemli olan istikrarı ve o gücü korumak. Psikolojik olarak da hazır olmamız gerekiyor. Allah’a şükür heyecanımız ve korkumuz yok. O yüzden takımın savaşçı olması lazım."