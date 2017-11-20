Dünya şampiyonu cimnastikçiler yurda döndü





İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Yaş Grupları Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcular Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel, yurda döndü.

Sofya'dan hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyonun yöneticileri, sporcu aileleri ve minik cimnastikçiler çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, trambolinin Türkiye'de yeni yeni parlayan olimpik bir branş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beş sene önce federasyon başkanı olduğumda trambolin 1-2 kişiyle yapılan bir branştı. Şimdi yaklaşık 15 ilde trambolin yapılıyor. Esas yarış şimdi başlıyor. Önemli olan şampiyon olmak değil, şampiyonluğu korumaktır. Bundan sonra gidecekleri her organizasyonda üstlerine ekstra sorumluluk yüklenecek. Bugüne kadar 2 çalışıyorlarsa, bundan sonra 5 çalışacaklar. Onlarla gurur duyuyorum. Bu vesileyle büyük ve efsane şampiyon Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu sporcularımıza Naim gibi büyük kariyerler nasip olur."

Çelen, 17-21 yaş kategorisinin çok önemli olduğuna değinerek, "17-21, neredeyse büyükler kategorisine tekabül ediyor. Sporcularımızdan biri İzmir, diğeri Bolu'dan. Ayrı şehirlerde olup da senkronda madalya almaları çok zor. Bizim için büyük bir başarı. Trambolin branşında ülkemizi olimpiyatlarda temsil edebilme adına çok büyük bir yol kat ettiler. Kendilerinden sonraki sporculara lokomotif olacaklar. Yaşları çok genç. Henüz 17 yaşındalar. Türkiye'ye trambolin branşında çok büyük katkı verecekler." diye konuştu.

Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel'in Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olduğunu anlatan Çelen, "Doğukan ve Koray, aynı zamanda Türkiye Cimnastik Federasyonunun İzmir, Bolu ve Ankara olmak üzere 3 olimpik merkezimizin sporcuları. Demek ki yapılan yatırımlar, doğru il ve sporcu tercihleri bizi bu noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

Suat Çelen, her disiplinde madalya hedeflemelerinin kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artistik cimnastikte İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Tutya Yılmaz, artık olimpiyatlara giden sporcular. Aerobikte Ayşe Begüm Onbaşı var. Trambolinde Koray ile Doğukan marka isim olmaya başladı. Her disiplinde madalyaya gidiyor olmamız bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Diğer disiplinlerimizin de başarılı olması rekabeti doğuruyor. Doğru tercihler yaptığımızı görüyoruz. Önceleri biz buralarda yoktuk. Finallerin esamesi okunmazdı. Bir anda Türklerin madalya kazanması çok önemliydi. Bu heyecanı ülkemize yaşattıkları için çok mutluyum. Cimnastik 10 ilde yapılıyordu, artık 72 ilde yapılıyor, 55 il yarışıyor. 81 ilde temsilciliklerimiz var. 10 bin olan sporcu sayımız 80 bine çıktı. Performans sporcu sayısı 2 bindi 10 bin oldu."





- Sporcuların görüşleri





Dünya şampiyonu milli sporcular Koray Altınel ve Doğukan Büyükarslan da İstiklal Marşı'nı dinlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonanın kendisi için çok güzel geçtiğini anlatan Koray, "Bu gururu yaşadığım ve bütün dünyanın önünde İstiklal Marşı'nı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Benim için çok güzel bir yarışmaydı. Güzel tecrübeler yaşadım. Ülkemizi bu şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Şimdi daha fazla çalışacağız. Önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları var. İnşallah oraya da giderim." değerlendirmesinde bulundu.

Doğukan Büyükarslan ise emeklerinin karşılığını güzel bir şekilde aldıklarına değinerek, "Benim için çok büyük bir gurur. İstiklal Marşı'nı dinletmek çok güzeldi. Bu bir başlangıç. İnşallah ülkemizi daha güzel sonuçlarla temsil edeceğiz. Şu andaki en büyük hedefimiz 2020 Olimpiyatları. İnşallah oraya da katılarak iyi sonuçlar alırız." şeklinde görüş belirtti.