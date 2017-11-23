Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama

BALIKESİR (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Yaş Grupları Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Koray Altınel, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende milli sporcu için "Türkiye'nin ve Sındırgı'nın gururu dünya şampiyonu evine hoş geldin" yazılı pankart açıldı.

Meydanda kendisini bekleyen herkesle kucaklaşan ve bol bol fotoğraf çektiren Koray, hemşehrilerine teşekkür etti.

Koray, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın daveti üzerine ilçeye geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Güzel ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya duyurduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir yarışmaydı benim için, yılın son yarışmasıydı ve çok şükür arkadaşım Doğukan ile senkronda dünya şampiyonu olduk. Çok güzel, çok gurur verici bir şey, destekleyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Bu şekilde karşılamanız beni çok mutlu etti. İnşallah yeni başarılar elde edip ülkeme hizmet etmek nasip olur. Sağ olun, var olun."

Belediye Başkanı Yavaş da Sındırgı'dan çıkan sporcuların sadece ilçeyi değil ülkeyi de temsil ettiğini vurguladı.

Futbolculardan Cengiz Ünder'i hatırlatan Yavaş, geçmişte de ünlü pehlivanların ülke tanıtımına örnek olduğunu söyledi.

Koray'ın genç yaşta ülkesine büyük bir gurur yaşattığını dile getiren Yavaş, "İbirler Mahallesi'nde dünyaya gelen kardeşimiz göğsümüzü kabarttı. Bugün dünya şampiyonu olarak ilçemize geldi. Bir aile dostumuz, bir evladımız Bulgaristan'daki şampiyonda trampolinde dünya şampiyonu oldu. Ben kardeşimizi tebrik ediyorum kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu ve ailesini makamında ağırlayan Yavaş, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Seyhan Kırıcı