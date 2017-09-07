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Dünya şampiyonu güreşçi yurda döndü

- Grekoromen 85 kiloda Rus rakibini mağlup ederek, dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan Dursun, milli takım kafilesiyle yurda döndü - Milli güreşçi Muhammed Furkan: - "Çok şükür ki şampiyon oldum. Bütün milli takım hocalarıma, ayrıca beni yetiştiren Fatih, Cemal ve Sadin hocalarıma çok teşekkür ederim"

Dünya şampiyonu güreşçi yurda döndü


İSTANBUL (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası grekoromen 85 kiloda Rus rakibi Muhammed Evloev'i 5-3 mağlup ederek, altın madalya kazanan Muhammed Furkan Dursun, İstanbul'a geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden güreşçiler, Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirdiğini için çok gururlu olduğunu söyledi.

Muhammed Furkan, şampiyonaya katılan iki Türk güreşçinin madalya aldığını anımsatarak, "Çok şükür ki şampiyon oldum. Bütün milli takım hocalarıma, ayrıca beni yetiştiren Fatih, Cemal ve Sadin hocalarıma çok teşekkür ederim." dedi.

Örnek aldığı isimlerin güreşçiler Rıza Kayaalp ile Metehan Başar olduğunu ifade eden şampiyon güreşçi, çok çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istediğini bildirdi.

Aynı şampiyonada mücadele ettiği 69 kiloda üçüncü olarak, bronz madalya kazanan milli güreşçi Duran Tosun da takım halinde kötü geçen şampiyonada altın madalya kazanan Muhammed Furkan Dursun'un kendilerini çok gururlandırdığını belirtti.

Duran, yarı finalde elenerek altın madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu ifade ederek, "Fakat üçüncülük de kötü bir başarı değil. Önümüzdeki şampiyonlara bakacağım." diye konuştu.

Milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun ile kafiledeki diğer güreşçileri, havalimanında yakınları ve güreşseverler çiçeklerle karşıladı.

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Atatürk HavalimanıDünya Yıldızlar Güreş ŞampiyonasıGüreşMuhammed Furkan Dursun
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