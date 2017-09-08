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Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Dursun'a memleketinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.

Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

SAMSUN (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası grekoromen 85 kiloda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Dursun, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde coşku ile karşılandı.

Güreşte altın madalya

Ankara-Samsun kara yolunda konvoyla karşılanan milli güreşçi için Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Dursun, kendisi için hazırlanan araçtan halkı selamlayarak ilçeye ulaştı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, törende yaptığı konuşmada genç sporcudan olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini belirterek, "Samsun'dan çıkan en büyük güreşçi Yaşar Doğu gibi inşallah Muhammed Furkan'da tarihe geçecektir. Anne ve babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza Havza Belediyesi olarak maddi, manevi destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Dursun ise Yunanistan'da sesi kısıldığı için İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyleyemediğinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ben Havza doğumluyum ve burada güreşe başladım. Çok şükür ki dünya şampiyonu oldum. Havza'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bayrağımızı en yukarıya çektirdiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı en yukarıya çektirdiğimizde yabancıların gözlerindeki hırsı görünce insan çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Muhammed Furkan'ın babası Aydın Dursun ise duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bir baba için en büyük gurur verici şey bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı söylemekti. Bayrağımızı göndere çektirmekti." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Özgür Uyaroğlu

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