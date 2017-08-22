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Dünya şampiyonu judocuya coşkulu karşılama

- Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mihraç Akkuş için memleketi Iğdır'da karşılama organizasyonu düzenlendi

Dünya şampiyonu judocuya coşkulu karşılama


IĞDIR (AA) - Şili'deki Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mihraç Akkuş, memleketi Iğdır'da coşkuyla karşılandı.

Başkent Santiago'da 9-13 Ağustos'ta düzenlenen şampiyonada 55 kilo finalinde Gürcü rakibi karşısında 22 saniyede ippon yaparak altın madalya kazanan Mihraç Akkuş, memleketi Iğdır'a geldi.

Iğdır Havaalanı'nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, Gençlik Spor Kulübü Başkanı Salih Dursun, yakınları ve sporcu arkadaşlarınca karşılanan Mihraç, daha sonra bir araçla şehir turu attı.

Şehir turu güzergahı boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gören Mihraç, daha sonra Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından makamında kabul edildi.

Vali Ünlü bir süre sohbet edip başarısından dolayı kutladığı milli sporcuya cumhuriyet altını armağan etti.

Mihraç'ın başarıyla hem Türkiye'ye hem de Iğdır'a büyük gurur ve mutluluk yaşattığını ifade eden Ünlü, milli sporcuya bir ev sözü de verdi.

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