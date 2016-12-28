Dünya şampiyonu, kariyerini zirvede noktalayacak





SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Yaklaşık 20 yıldır giydiği ay-yıldızlı formayla kariyerine dünya ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran milli karateci Enes Erkan, Mayıs 2017'de Samsun'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda jübilesini yaparak, kariyerini zirvede tamamlayacak.

1994 yılında başladığı karatede kısa sürede büyük başarılar elde eden ve zirveye çıkarak iki kez üst üste dünya şampiyonu olan Enes, 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra birçok başarıya imza atarak, 17 yıldır terlettiği milli formayla Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

2017 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda jübilesini yapacak olan dünya şampiyonu Enes, kariyerini zirvede bırakarak Türk sporuna minder dışında da hizmete devam edecek.





- "Zirvede bırakmanın zamanı geldi"





Milli karateci Enes Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenecek şampiyona hazırlıklarına başladığını söyledi.

Son Dünya Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alamadığını ifade eden Enes, "Orası son hedef olarak düşündüğüm bir maç. Samsun'da jübile maçına çıkacağım. Hem milli takım hem de takım forması altında sporculuk kariyerimi noktalama maçım olacak. Sonuçlar hepimiz için iyi olur inşallah. Hazırlıklara da başladık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Enes, 2012 ve 2014 yıllarında dünya şampiyonluğu sevincini yaşadığını anımsatarak, "Birçok rekora imza attım. Türkiye'de üst üste ferdi olarak 2 dünya, 3 Avrupa, 1 Avrupa Oyunları şampiyonluğu getirdim ve bunların hepsi üst üste oldu. Şu anda toplam 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğum oldu. Bence güzel bir kariyer oldu ve zirvede bırakmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.





- "Yeni sporcular yetiştirilmesine katkı sağlayacağım"





Milli karateci Enes Erkan, şampiyonluğuna zarar vermek istemediğini, jübilesinden sonra da spordan kopmayacağını bildirdi.

Türk sporuna her anlamda destek vereceğini vurgulayan Enes, şunları kaydetti:

"Zirvede bırakıp yeni şampiyonlar yetişmesi için çalışmalarıma devam edeceğim. 22 yıldır bu sporu yapıyorum, sporun içerisinden kopamam. Yönetim, hocalık, sporculara menajerlik ve her anlamda destek vermek için elimden geleni yapacağım. Spor adına hizmet edebilmek için elimden gelen desteği, tecrübeleri aktarmaya devam edeceğim."

Milli sporcu, 22 yıllık kariyerinde unutamadığı maçı 2012'deki Dünya Şampiyonası'nda yaptığını, o turnuvada büyükler kategorisinde ilk kez dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı. Dünya şampiyonu Enes, "Karate branşında 10 yıldır dünya şampiyonluğu yoktu. 10 yıl sonra gelen bir dünya şampiyonluğu hem beni hem de herkesi çok mutlu etmişti. 2015'te Bakü'de yapılan Avrupa Oyunları da unutulmazlarım arasında. Orada ülkemiz adına bayrağı ben taşımıştım, bu da çok onur vericiydi." şeklinde konuştu.





- "Spor bir noktada biter, ondan sonra spor ahlakınız kalır"





Enes Erkan, jübile yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığında hizmete davam etmek istediğini, spora her anlamda destek sağlayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benden sonra gelecek sporcu kardeşlerimin de kesinlikle çok çalışması gerekiyor. Ne kadar yetenekli olursanız olun üzerine siz koymazsanız olmaz. Ben evimin en üst katını kendime spor salonu yapmıştım. Orada eksiklerimi tamamlayarak ve daha çok çalışarak bu başarılara ulaştım. Sporculuk bir noktada başlıyor, bir noktada bitiyor. Ondan sonra, spor ahlakınız kalıyor. Sporcu olarak saygı duyulmanız, ahlakınız ve kişiliğinizden ötürüdür. Sporcu kardeşlerime tavsiyem; başarılı olsalar da mütevazılığı elden bırakmamaları. Biz nasıl rekorlar kırdıysak bizim de rekorlarımızı kıracak sporcularımız olacak inşallah."





- "Spora hizmete devam edeceğiz"





Başarılarını artırmak adına her zaman üstüne koyarak çalıştığına dikkati çeken milli sporcu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bitimi de var. Güzel bitirmek ve şampiyon olarak insanların hafızasında hatırlanmak lazım. Bir noktada 'dur' demesini de bilmek lazım. Benim de aile hayatım, 2 evladım var. Onlara da zaman ayırmam gerekiyor. Spor illa da çıkıp yarışmak değil, arka platformda da spora hizmet etmeye devam edeceğiz. Alttan gelenler şampiyon olduğu zaman, biz de onların şampiyonluklarıyla mutlu olmayı bileceğiz."