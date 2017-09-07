Dünya üçüncüsü milli judocu hedef büyüttü





TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ümitler Dünya Şampiyonası'nda 73 kiloda üçüncü olan milli judocu Muhammet Mustafa Koç'un bundan sonraki hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

Tekirdağ'da yaşayan ve ağabeyine heveslenerek başladığı judoda Ümitler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Koç, hedef büyüttü.

Muhammet Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin katıldığı kursta judo ile 5 yaşında tanıştığını söyledi. Ağabeyinin sağlık problemleri ve eğitimine engel olduğu için judoyu bıraktığını ancak kendisinin devam ettiğini ifade eden Koç, 2013 yılında milli takıma seçildiğini ve ilk uluslararası turnuva olan Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını belirtti.

Judoya başladıktan sonra bırakmayı hiç düşünmediğini belirten Koç, "Gittiğim ilkokulun bodrum katında judo kursu vardı. Okuldan bazı öğrencileri bu kursa çağırdılar. Ağabeyim de o kursa gitmeye başladı. Ben de ağabeyime özenip judoya başladım. İlk başlarda enerji atmak, zaman geçirmek, çocukluk hevesi olarak başladım. Hem derslerime devam ediyordum hem de judo çalışmalarımı sürdürüyordum. Hocalarım beni 2008 yılında da yurt dışındaki müsabakalara götürmeye başladı." dedi.

Koç, 13 yaşında yıldızlarda milli takıma seçilerek Balkan şampiyonu olduğunu dile getirerek, "Milli takıma girdikten sonra Balkan Şampiyonası ve Avrupa'daki organizasyonlarda ülkem adına müsabakalara çıktım." diye konuştu.





- "Olimpiyatlar her sporcunun hayali"





Macaristan'da düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Olimpiyatları'nda aldığı şampiyonluğun kendisine güzel bir enerji ve motivasyon verdiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Bu sezona Antalya'daki Avrupa Şampiyonası ile başladık ve orada şampiyon oldum. Daha sonra Çekya'da düzenlenen müsabakalarda ikinci, Avrupa Olimpik Gençlik Olimpiyatları'nda da şampiyon oldum. Daha sonra Şili'nin başkenti Santiago'da 9-13 Ağustos tarihlerinde yapılan Ümitler Dünya Şampiyonası'na katıldık ve burada yapılan müsabakalarda dünya üçüncülüğünü elde ettim. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak çok başka bir duygu. Olimpiyatlar her sporcunun hayali. Hem 2020 hem de 2024 Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum."

Antrenör Nelda Şilli de Muhammet Mustafa Koç'un çok hırslı bir sporcu olduğunu belirtti.

Genç sporcunun kısa sürede önemli başarılara imza attığını aktaran Şilli, "Yurt dışında Mustafa'nın aldığı dereceler bizi çok gururlandırdı. Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak gurur vericiydi. Türk gençlerini şampiyonluk kürsüsünde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Mustafa'yı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görmeyi çok arzu ediyoruz. 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda daha da iyi dereceler alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.