



İSTANBUL (AA) - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Kızlar 51 kiloda Dilara Kartal gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Can Timağur bronz madalya aldı.



Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen şampiyonada 30 ülkeden 427 sporcu mücadele ediyor.

Dört gün sürecek şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Kızlar 51 kiloda mücadele eden Dilara Kartal, ilk turda Libyalı Sandy Nasser'i 28-7, ikinci turda Belarus'tan Karalina Kiyania'yı 25-2, çeyrek finalde Fas'tan Ikhlass El-Hayek'i 22-0, yarı finalde ise Ürdün'den Jumana Asfar'ı 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Taylandlı Sasikarn Tongchan'a 27-23 mağlup olan Dilara Kartal, dünya ikincisi oldu ve gümüş elde etti.

Erkekler 65 kiloda tatamiye çıkan Ahmet Can Timağur ise ilk turda Kazakistan'dan Denis Akhzolov'u 25-14, çeyrek finalde Romanya'dan Ursu Rafaell Minel'i 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya'dan Andrea Riondino'ya çekişmeli bir müsabaka sonunda 19-17 mağlup olan milli sporcu, bronz madalyada kaldı.

İlk gün mücadele eden sporculardan kızlar 29 kiloda Aleyna Demir, 33 kiloda Elifsu Gençyılmaz ve erkekler +65 kiloda İbrahim Tunca madalyaya uzanamadı.

Şampiyonada ikinci gün erkekler 33 kiloda Mert Dönmez, 37 kiloda Ömer Delibaşlar, 53 kiloda Mahmut Küskü, kızlar 41 kiloda Zeynep Taşkın ve 47 kiloda Işıl Zafer madalya mücadelesi verecek.