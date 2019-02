Dünyaca ünlü bisikletçi Mathieu Van Der Poel Antalya'da!

Corendon Airlines, sponsoru olduğu dünyaca ünlü bisiklet takımı Corendon Circus ile Tour of Antalya’da yarışacak. Dünyaca ünlü bisikletçi Mathieu Van Der Poel de Corendon Airlines sponsorluğunda Antalya’da pedal çevirecek.



Corendon Airlines’ın destekçileri arasında yer aldığı Tour of Antalya 21-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.



Corendon Airlines, dünyanın en ünlü bisiklet takımlarından Corendon Circus ile sponsorları arasında yer aldığı Tour of Antalya powered by AKRA’da yarışacak. Son dört yıldır Corendon Airlines’ın sponsorluğunda yarışan Hollanda Milli Bisiklet Takımı Corendon Circus, 21-24 Şubat arasında Antalya’da düzenlenecek yarışta pedal çevirecek.



Bu yıl “Antalya’nın tarihi değerleri” teması ile gerçekleştirilecek Tour of Antalya powered by Akra yarışlarında forma renkleri magenta, sarı, turuncu ve yeşil olarak belirlendi. Corendon Airlines sponsorluğundaki turuncu forma Antalya’nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesine atıfta bulunacak. Turuncu formayı taşıyan sporcu, ‘dağların kralı’ olarak anılacak.



Bisiklet Dünyasının Ünlü İsmi Mathieu Van Der Poel de Antalya’da!



Avrupa’nın bisiklet sporundaki fenomen ismi Mathieu Van Der Poel de 21 Şubat’ta Tour of Antalya için Corendon Airlines sponsorluğu ile Türkiye’ye geldi. Van Der Poel, “Corendon Turizm Grubu çok büyük bir şirket. Takımımızın 4 yıldır sponsoru ve bize verdiği destekle her geçen gün çok daha güçlü bir ekip oluyoruz. Bugün burada Antalya'da Corendon Türkiye'nin misafiri olarak Corendon takımı adına yarışmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.



Şimdiye kadar dünyadaki 3 farklı disiplinde birden ulusal şampiyon olabilen tek sporcu unvanına sahip olan Van der Poel, geçtiğimiz yıl katıldığı 34 yarıştan sadece 2’sini kaybederek yılı %91,4 başarı oranı ile kapattı. 24 yaşındaki genç sporcu yine geçtiğimiz sene içerisinde 3 kez Hollanda, birer kez de Avrupa (Rosmalen, arazi) ve Dünya (Bogense, arazi) şampiyonu olarak yeni bir rekora imza attı.



Dünya Antalya’da Buluşacak



Bu yıl 80 takımın başvurduğu yarışlarda 21 ülkeden titizlikle seçilen 28 takım mücadele edecek. Kıyasıya geçecek mücadelede toplamda 168 sporcu pedal çevirecek.