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Dünyanın en değerli spor kulübü yine Dallas Cowboys

- NFL takımı Dallas Cowboys, üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli spor kulübü oldu

Dünyanın en değerli spor kulübü yine Dallas Cowboys

NEW YORK (AA) - Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys, 4,80 milyar dolar piyasa değeriyle bu sene dünyanın en değerli spor kulübü oldu.

Forbes dergisi tarafından yapılan "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü 2018" araştırmasına göre, Dallas Cowboys'un bu seneki piyasa değeri geçen yıla göre yüzde 14 artışla 4,80 milyar dolara ulaştı.

Böylece, Dallas Cowboys üst üste üçüncü yıl listenin zirvesinde yer aldı.

Geçen seneye göre piyasa değeri yüzde 12 artışla 4,12 milyar dolara çıkan İngiliz futbol takımı Manchester United listede ikinci sırada gelirken, geçen yıla göre piyasa değeri yüzde 14 yükselerek 4,09 milyar dolara ulaşan İspanyol futbol takımı Real Madrid ise listede üçüncü oldu.

Bu yılki "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü" listesinin ilk 10'unda yer alan spor kulüpleri ve piyasa değerleri şöyle sıralandı:

1. Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,80 milyar dolar

2. Manchester United (Futbol): 4,12 milyar dolar

3. Real Madrid (Futbol): 4,09 milyar dolar

4. Barcelona (Futbol): 4,06 milyar dolar

5. New York Yankees (Beyzbol): 4 milyar dolar

6. New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,70 milyar dolar

7. New York Knicks (Basketbol): 3,60 milyar dolar

8. Los Angeles Lakers (Basketbol): 3,30 milyar dolar

8. New York Giants (Amerikan futbolu): 3,30 milyar dolar

10. Golden State Warriors (Basketbol): 3,10 milyar dolar

10. Washington Redskins (Amerikan futbolu): 3,10 milyar dolar

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