Durica'nın omzunda bağ yaralanması tespit edildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un kulüp doktoru Barış Kurtgöz, Antalyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan bordo-mavili futbolcu Jan Durica'nın sol omzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildiğini belirtti.

Kurtgöz, Trabzonspor Kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği arasındaki eklemde ikinci derece bağ yaralanması olduğunu tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır."

Muhabir: Meltem Yılmaz

