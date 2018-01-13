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Dursun Özbek: Galatasaray'ı yarı yolda bırakmaya niyetim yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bizler Galatasaray için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Galatasaray'ı da yarı yolda bırakmaya niyetim yok." dedi.

Dursun Özbek: Galatasaray'ı yarı yolda bırakmaya niyetim yok

İSTANBUL (AA) - Başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek'in, Galatasaray'da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hazırlattığı "Gelenekten, Geleceğe, Gençlikle..." başlıklı kitapçıkta, döneminde yapılan çalışmalar ve hedefleriyle ilgili bilgiler yer aldı.

Seçim kitapçığında, Dursun Özbek'in Galatasaray bünyesindeki genç nesillerin desteğini almak istediği vurgulandı.

Kitapçıkta, Özbek'in Galatasaray camiasına yönelik bir yazısı da yer aldı. Özbek yazısında, "Bizler Galatasaray için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Gelenekten, geleceğe, gençlikle sloganıyla aslında tarihsel köklerimizi asla unutmadan, geleceğin kurumsal sürdürülebilir, modern kulübünü genç neslin fikirleri ve sinerjisiyle oluşturmanın planlarını yapıyoruz. Hepimizin bildiği üzere bu planın gerçekçi bir şekilde ortaya konması için güçlü bir mali yapı ve kurumsallaşmış idari yapı gerekmektedir. Zira bu temel iki amacın ardından asıl amacımız olan sürekli sportif başarı hedefine ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sportif anlamda Galatasaray'ı başarıya taşıyacaklarına inandıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz 2018 yılı ve takip eden yıllar sportif anlamda da Galatasaray'ın gür sesinin yeniden dünyada yankılanacağı dönem olacaktır. Hayatım boyunca çıktığım hiçbir yolu tamamlamadan geri dönmedim. Kimseyi yarı yolda bırakmadım ve yaşamımın en temel değerlerinden olan Galatasaray'ı da yarı yolda bırakmaya niyetim yok. Bu itibarla güçlü bir şekilde, geçmişimizden aldığımız ilhamla ve bu değerlerin ışığında yola devam etmek istiyorum. Sahip olduğumuz yüce gelenekten, geleceğe büyük bir adım daha atmak umuduyla, kendim ve arkadaşlarım adına Galatasaray'ın bayrağını ait olduğu yere yani zirveye taşıma sözü veriyorum."

Muhabir: Süha Gür

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