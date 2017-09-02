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Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarına inandığını belirtti.

Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin eylül sayısında yer alan yazısında, yeni oluşturdukları kadroyla sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını aktardı.

Yeni sezon yapılanmasına erken başladıklarını anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Tek hedefimiz sahada yüreğini ortaya koyan, iyi ahlaklı, arma uğruna mücadele etmekten kaçınmayan, kariyeri ve yetenekleri yadsınamayacak oyunculardan kurulu, yenilenmiş, tazelenmiş takımlar kurmaktı. Yeni sezonda ilk sahne alan futbol takımımız oldu ve skorlardan ziyade ortaya konulan, Galatasaray'a yakışan hırs ve savaşçı karakter ile sezona mükemmel bir başlangıç yapıldı. Bunun devamının geleceğine ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

Galatasaraylı taraftarların bu sezon oynanan maçlarda takımlarının yanında olduğunu vurgulayan Özbek, "Futbolun ardından basketbolda, voleybolda ve diğer tüm branşlarda, hep bir ağızdan yola çıktığımız günkü sloganla 'Daha güçlü, daha başarılı, daha büyük, daima Galatasaray.' diye haykırabilmek adına mücadelemiz sürecek. Bu sezon tüm Galatasaraylıların yüzü gülecek. Çünkü en gencinden en yaşlısına kadar her Galatasaraylı bunu hak ediyor. Sarı kırmızı renkler için çarpan her yürek bizleri bu yolda birbirimize daha da kenetliyor. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ercan Çakar

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