Dursun Özbek'ten Riva ihalesi açıklaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleye 9 şirketin teklif vermesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray Kulübü ile Emlak Konut GYO arasında "Florya ve Riva arazilerinin gelir paylaşımı usulüyle" değerlendirilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Riva arazisiyle ilgili ihalenin ilk etabının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinin bu büyük ihalede yer alacak olmasından çok memnunum. Bu onların Türk ekonomisine ve Galatasaray’ın marka değerine duydukları güveni gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İlk ihale etabındaki tekliflerin, sadece ihalenin açık artırma safhasına katılma yeterliliğine mazhar olmak için verilen bir teklif olduğuna dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:

"İhalenin gerçek değeri 15 Haziran'da kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek açık artırma ile belli olacak. Galatasaray Kulübü ve Emlak Konut’un elde edeceği nihai gelir ise satışlar tamamlandıkça net olarak ortaya çıkacak. Ben bugüne kadar bu konuda hep mütevazı oldum. Ancak ihaleye katılacak firmaları görünce gelirin Galatasaray açısından gayet tatminkâr olacağını şimdiden söyleyebilirim. Şahsım ve kulübüm adına teklif sunan tüm firmalara başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Emlak Konut yetkililerine de yürüttükleri bu şeffaf ihale süreci için ayrıca teşekkür ediyorum."

İhaleye gelen en yüksek teklifin, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 1 milyar lira, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 100 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı yüzde 10 ile Eltes İnşaat Tesisat San. ve Tic. AŞ tarafından verildiği bildirilmişti.



