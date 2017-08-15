"Düşme adayı görüntüsünü kırmamız lazım"





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - OGM Orman Gençlik Spor Kulübü Başantrenörü Furkan Sağlık, ilk kez mücadele edecekleri Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına ağustos ayının başında başladıklarını belirterek, şu an için sadece Türk oyuncularla antrenman yaptıklarını dile getirdi. Kadrolarına kattıkları yabancı oyuncuların eylül ayı itibariyle antrenmanlara katılacağını vurgulayan Sağlık, "İç transferde 4 oyuncuyla yeniden anlaştık. Dış transferde de Simay Karaman'ı kadromuza dahil ettik. İyi karakterli bir Türk rotasyonu oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

Transferde alternatifleri olmasına karşın bildikleri isimlere yöneldiklerini vurgulayan Sağlık, "Takımı oluştururken, oyuncuların karakterlerine çok dikkat ettik. Özellikle Türk oyuncuların saha içinde verdiği katkıların yanı sıra saha dışındaki karakterleri de takım kimyasını etkileyecek. Kadromuzu bu düşünce doğrultusunda belirledik." ifadelerini kullandı.

Sağlık, ligde yer alacak takımlar içinde bütçesi en düşük 4 takımdan biri olduklarını hatırlatarak, "Transferde A, B ve C planlarımız vardı. Yönetime de raporumu bu şekilde sunmuştum. Bütçemiz doğrultusunda A planından 1, B planından 1 oyuncu aldık. Kalanları da C planından ekledik. Yabancı oyuncularımızın hepsi pozisyonlarında kendilerini ispat etmiş durumda. Sadece bir oyuncumuz 1995 doğumlu. Çaylak oyuncu olarak geçiyor. Patlama yapabilecek, potansiyelli bir oyuncu. Tüm programımızı takım olarak lige en hazır şekilde girmek üzere yaptık." açıklamasını yaptı.





- "Sert bir sezon bizi bekliyor"





Furkan Sağlık, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde çok kariyerli oyuncuların oynadığının altını çizerek, "Takımlar iyi kadrolar kurdu. Sert bir sezon bizi bekliyor." dedi.

Ligdeki hedeflerini zamana yaydıklarına değinen Sağlık, şöyle devam etti:

"Ligin yeni takımı olarak bu sezon için ideal bir kadro oluşturduğumuza inanıyorum. Kazanmamız gereken çok tecrübe var ama önemli olan karakteri sahaya yansıtmak. Çok iyi oyuncular da alsanız, o karakteri sahada sergileyemezseniz başarı gelmez. Önce emeklemek, sonra yürümek lazım. İnşallah koşacağımız zamanlar da gelecek ama öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olabilmek. Düşme adayı görüntüsünü kırmamız lazım. Bunu yapabilirsek hedeflerimizi daha somut koyabiliriz. Lig başladığı zaman taşlar yerine oturacaktır. Biz de nerede olduğumuzu görmüş olacağız. Kendi salonumuz, seyirci desteğimiz ve bize desteklerini her zaman veren kurum personelimiz var. Burada aile ortamı oluşturduk. Bunların tamamını avantaja çevirmeliyiz. Özellikle sahamızda oynayacağımız hedef maçları kazanarak ligde kalmak istiyoruz. İç saha maçları bizim gibi lige yeni çıkan takımlar için büyük önem taşıyor."





- Anahtar savunma





Sağlık, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselirken elde edilen başarıda savunmanın büyük pay sahibi olduğunu belirterek, yeni sezonda da olmazsa olmazlarını savunma olarak belirlediklerini söyledi.

Ligi 8 galibiyetle tamamlamak gibi bir hedefleri olduğunu dile getiren Sağlık, "Çünkü 7 galibiyet ligde kalmaya yetecektir diye düşünüyorum. 8 galibiyet kalmayı garantileyecektir. Sezona iyi başlamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.





- "Maalesef Ankara basketbolu hak ettiği yerde değil"





Antrenörlükte 11. yılını geçirdiğini hatırlatan Furkan Sağlık, Ankara basketbolunun eski günlerine dönmesi gerektiğine olan inancını dile getirdi.

Ankara'yı çok sevdiğini ve hep Ankara takımlarında çalıştığını anlatan Sağlık, şunları kaydetti:

"Gerçekten Ankara basketboluna faydalı olabilmek için çalışıyorum. Maalesef Ankara basketbolu hak ettiği yerde değil. Süper Lig seviyesinde Ankara'yı sadece biz temsil edeceğiz. Bu da omuzlarımıza ekstra bir yük yüklüyor. Hedeflerimize ulaşırsak hem kulüp olarak biz, hem de Ankara basketbolu kazanır."