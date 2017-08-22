



RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, takımın, TFF 1. Lig'de iki haftalık bölümde ortaya koyduğu performansın sevindirici olduğunu belirterek, "Düşmüş takım psikolojisinden kurtulduk." dedi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında çok zor ve sorumluluk isteyen bir süreçte olduklarını ifade etti.

İki haftada işlerin iyi gittiğini dile getiren Yardımcı, "İlk iki maçta yükselmeye aday gösteriliyoruz. Bunun başlıca sebebi teknik kadro ve futbolcu kalitesi. Takımdaki, kamuoyundaki hırs ve heyecan bizi de heyecanlandırıyor. Düşmüş takım psikolojisinden kurtulduk." diye konuştu.

Ligin çok çekişmeli geçtiğini ve işin ciddiyetinin farkında olduklarını vurgulayan Yardımcı, "Biz hedefe koşmaya mecburuz. Bu bütçeler, ödemeler göz önüne alınırsa çıkamazsak işimiz zor. İlk iki maçtaki hırs ve baskıyı gösterirsek başarabiliriz. Ligin dibindeki, başındaki bütün rakipleri ciddiye alıyoruz. Bu lig, ağır ve şartları zor. İçeride de deplasmanda da zor." şeklinde konuştu.

İkinci haftada deplasmanda yendikleri Adana Demirspor'un taraftarının, ligdeki en iyi seyirci gruplarından olduğunu vurgulayan Yardımcı, "Futbolun doğrularını uygularken seyirci desteğini biz de istiyoruz. Seyircimiz 3 sene küme düşmemeye oynayan takımı izliyor. Fenerbahçe de bu durumda olsa seyirci sorunu yaşar. Seyirci başarı istiyor. Rizespor'un daha diri ve sıkı olması lazım. Herkesin bu Rizespor'a 'Bravo, bu bizi mahcup etmez, skor önemli değil' demesi lazım." ifadelerini kullandı.





- "Teknik kadro ve futbolcunun başarısı bizim başarımızdır"





Adana'da takımla toplantı yaptıklarını aktaran Yardımcı, şöyle devam etti:

"Futbolculara şöyle seslendim: Alın teri akıttınız. Adana'da bozulmadan 3 gol attık. Gol de yiyebilirdik. Gevşemek yok. Her fırsatta oyuncularımızı uyarıyoruz. Onlara güveniyoruz. Teknik kadro ve futbolcunun başarısı bizim başarımızdır. Bu şehri ayağa kaldırmak o çocukların alın teri ile olacak. Biz de gerekeni onlar için yapıyoruz. Futbolcu ve teknik kadroya mahcup olmak istemiyoruz."

Transferde de son ana kalmak istemediklerini belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Önce gidecek futbolcuları göndermek istiyoruz. Büyük ihtimalle 10 numara yabancı olacak. Başkanlığımızın ilk transferinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yabancı transferi için yabancı göndermemiz lazım. Yerli oyuncu da bakıyoruz. Yerli veya yabancı oyuncu bizi mutlu edecek. Transferin son günü, son 5 dakika... Haşa! böyle bir transfer olmaz. Hocamızın dediği, 'Bu kadro ile çıkarız ama 10 numara alırsak işimiz daha rahat olur.' Biz de bunu düşünerek hareket edeceğiz."





- "Biz işimizi yapacağız"





Göreve geldikten sonra Trabzonspor'dan tebrik telefonu alıp almadığı sorusuna Yardımcı şöyle cevap verdi:

"Birçok kulüp başkanı beni aradı. Yönetici, bakan ve milletvekilleri aradı. Trabzonspor Başkanı beni aramadı. Sebebini bilemiyorum. Araması şık olurdu. Aramadı diye üzülecek değilim. Arayacaklarını düşünüyorum. Biz işimizi yapacağız. Şehrin nüfusu belli. Doğru işler yapacağız. Rize'ye, Rizeliye yakışan iş yapmaya çalışıyoruz."

Yardımcı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Yiğithan Güveli'nin transferi için görüştüklerini, Halil İbrahim Sönmez'in transferi için Atiker Konyaspor ile görüşeceklerini, Brezilya'dan Lincoln Dos Santos'un transferi için resmi teklifi ilettiklerini ve beklemeye geçtiklerini sözlerine ekledi.