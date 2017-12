DÜZELTME - "Bu başarılar devletin bize verdiği gücün yansıması" başlıklı haberimizin ilk spotu ve ikinci paragrafında yer alan "105 madalya" ibaresi, "205 madalya" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA "B - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: "Uluslararası yarışmalarda 205 madalya ile kendimize ait madalya rekorunu, bu yıl çok yüksek bir seviyeye çekerek fark oluşturduk" - "Türkiye'de yürüyüş branşında 4 yıl önce toplam sporcu sayısı 30 değildi ama şu an sadece milli takım altyapı kampında 40'a yakın yürüyüşçü var" - "Atletizmde zirveyi yakalayıp, teşvik anlamında buradan diğer sporlara da öncülük etmek arzusu içerisindeyim" - "Bütün olimpik branşlarda sporcumuz mevcut ama tabii kota geçmek farklı"



ANKARA (AA) - İLKNUR YURDAKUL - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2017'de rekor sayıda madalya kazandıklarını söyledi.



Çintimar, AA muhabirine yaptığı 2017 yılı değerlendirmesinde, yıl içinde yapılan uluslararası müsabakalarda 205 madalyaya ulaştıklarını belirterek, "Uluslararası yarışmalarda 205 madalya ile kendimize ait madalya rekorunu bu yıl çok yüksek bir seviyeye çekerek fark oluşturduk. Bu farkı önümüzdeki yıllarda, altyapıdan gelen gençlerimizle daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.



Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında 25 tane 4'üncülük aldıklarının altını çizen Çintimar, "Bu da 25 tane derece kaçırdığımız anlamına geliyor. Bu, atletizmin nereye geldiğinin, önümüzdeki yıllarda artık Avrupa'da, dünyada zirvede olacağımızın, bir atletizm ülkesi olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bu dereceleri önümüzdeki yıllarda kaybetmeden kazanabilme hedefi içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



Çintimar, artık yürüyüş, çoklu branşlar, atlama ve atmalarda ligleri bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Bu liglerde hem büyükler hem altyapı yarışıyor. Ligleri, devletin vermiş olduğu güçle, antrenör, diyetisyen, psikolog ve masörün olduğu kamplarla destekliyoruz. Bu başarılar devletin bize verdiği gücün bir yansıması. Her branşta bir adım daha ileri gidiyoruz. Türkiye'de yürüyüş branşında 4 yıl önce toplam sporcu sayısı 30 değildi ama şu an sadece milli takım altyapı kampında 40'a yakın yürüyüşçü var. Kamplar sayesinde çocuklarımızın eksiklerini görüyoruz."





- "Bu yıl yürüyüş branşı ciddi bir ivme yakaladı"







Genel anlamda çok iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Çintimar, "Bu yıl yürüyüş branşı ciddi bir ivme yakaladı. Atlama branşlarında, sırıkla yüksek atlama, yüksek atlama ve uzun atlamada da çok ciddi bir sıçrama oldu. Bunu da bir kişiyle değil 3-5 kişilik bir grupla yaptık. Bunların yanında çoklu branşlarda 15-16 yıl aradan sonra Balkan Şampiyonası'nda hem bayanlar hem erkeklerde 2. olduk. Bu branşlarda yarışmalarımız bile yoktu, sporcular bireysel yarışıyordu." değerlendirmesinde bulundu.







- "Eda'nın favori olarak yarışması büyük bir başarıydı"







Gençler, yıldızlar ve büyüklerde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Çintimar, "Dünya Şampiyonası'nda Ramil Guliyev'in şampiyonluğu, Yasmani Copello Escobar'ın ikinciliğinin yanında, bayanlar cirit atmada Eda Tuğsuz'un 5'inciliği bana göre çok önemli bir başarı. Bugüne kadar ciritte dünya tarihinde finale kalmışlığımız yok. Eda'nın favori olarak yarışması büyük bir başarıydı. Yine Yasemin Can'ın, Polat Kemboi Arıkan'ın'ın final koşması, Kaan Kigen Özbilen'in maratonda ilk 10'a girmesi, bunların hepsi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek Türk atletizmi için bir ivme." şeklinde konuştu.



Fatih Çintimar, son yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'na da değinerek, şunları kaydetti:

"Planlı, programlı çalışma, Gençlik ve Spor Bakanlığının TOHM projesine vermiş olduğu destek ile bu başarılar bir araya gelince hoş bir seda oluşuyor. Biz de oluşan bu hoş seda içerisinde yürümeye devam ettik. Son olarak da Avrupa Kros Şampiyonası'nda tarihimizde bu güne kadar almış olduğumuz en yüksek madalyaya ulaştık. Geçen yıl 6 madalya almıştık bu yıl 7'ye çıktı. Bu da hem beni hem ülkemi hem atletizm sevenleri mutlu ediyor. Avrupa'nın zirvesinde olabilmek, o kürsüye çıkabilmek çok önemli. Dünya Şampiyonası'na baktığımızda İtalya, İspanya gibi ülkelerin final göremediği, madalya alamadığı bir şampiyonada siz 2 madalya alıyorsunuz, 2-3 madalyanın da kapısından dönüyorsunuz. Atletizmde zirveyi yakalayıp, teşvik anlamında buradan diğer sporlara da öncülük etmek arzusu içerisindeyim."







- "Pistte olimpik branş sayısı 48 oldu"







2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak branş sayısına bir tane daha eklendiğini anlatan Çintimar, "Pistte olimpik branş sayısı 48 oldu. İki bayan iki erkek sporcudan oluşan karışık bayrak dediğimiz 4x400 branşı, olimpiyatlara eklendi. Aslında 49 da diyebiliriz. Bayanlar 50 kilometre yürüyüş yarışı, Avrupa Şampiyonası'na eklendi. Bu da bu branşın da olimpiyata ekleneceğinin bir göstergesidir ama şimdilik sayı 48." diye görüş belirtti.



Olimpiyatlardaki 48 branşın tamamında sporcu göndermenin zorluğuna vurgu yapan Çintimar, sözlerini şöyle tamamladı.



"Hepsine katılamayabiliriz ama barajı geçtiğimiz her branşta gideriz. Olimpik branşlar içinde bir tek çoklu branşlarda sporcumuz yoktu. Şimdi o da var. Bütün olimpik branşlarda sporcumuz mevcut ama tabii kota geçmek farklı. Ana branşların hemen hemen hepsinde kotamız olur. Yani atma, atlama, mesafe, bunların hepsinde kota alacak sporcumuz vardır. Takım olarak 4x100, 4x400 bayrak yarışlarında dünyada ilk 16 içindeyiz, olimpiyatta yarı final koştuk, 9. olduk. Dünya Şampiyonası'nda final koştuk, 7. olduk. 4x400'de yarı finale kadar geldik ama finale çıkamadık."