



İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın menajeri Kerem Tunçeri, milli takımın Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda çok başarılı olduğunu söyledi.

Tunçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlıların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

D Grubu'nun ilk karşılaşmasında Rusya ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Tunçeri, Ali Muhammed'in sakatlığı dışında turnuvaya hazır olduklarını bildirdi.

Kerem Tunçeri, zor bir grupta mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Rusya maçı sıralama açısından çok önemli. Grupta ilk iki sırada yer almak da ayrı bir önem taşıyor. Seyircimizin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Salonun tamamen dolmasını bekliyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalarda çok başarılı olduk. O yüzden ilk maçtan itibaren seyircilerimizi salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Ersan'ın olmayışı planları değiştirdi"





Kerem Tunçeri, NBA'de forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın turnuvaya katılamayacak olmasının planlarını değiştirdiğini dile getirdi.

Kadroda bulunan basketbolcuların çok iyi hazırlanarak, eksiklerini gidermeye çalıştığını bildiren Tunçeri, şunları kaydetti:

"Gençleşmenin sıkıntı oluşturacağını tahmin etmiyorum. Bir jenerasyon değişiyor ama yapacak bir şey yok. Hazırlık maçlarını iyi oynadık ve olumlu sinyaller aldık. Umutluyuz. Tabii bu takım 2020'den sonrası için önemli. Alttan gelen arkadaşlar da var. Onlarla beraber güzel bir ekip olacağız. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak."





- Ömer Onan: "Oyuncularımız milli formanın hakkını verecektir"





TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve oyuncuların milli formanın hakkını vereceğine inandığını söyledi.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın oyuncuları çok iyi hazırladığını aktaran Onan, "İnanıyorum ki oyuncularımız sahada son topa kadar mücadele edecektir. Takım olarak kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz, bu turnuvayı iyi ya da kötü geçirebilirsiniz ama son topa kadar mücadele etmelisiniz. Oyuncularımız, milli formanın hakkını vereceklerdir." diye konuştu.

Şampiyonanın sportif ve organizasyon açısından iki tarafı olduğunu vurgulayan Onan, şöyle devam etti:

"Bunlar uzun turnuvalar. İyi başlamak önemli tabii ama kazansanız da kaybetseniz de devam eden bir turnuva var. Biz 2001 ve 2010'da Türkiye'de final oynadığımızda her şey dört dörtlük değildi, ya da 'biz kesin madalya alırız' diyemiyorduk. Maçlar başlar, oynadıkça öz güven artar ve seyirci daha da sahiplenmeye başlar. Oyuncular saha içinde daha güvenli bir yola girmiş olurlar. Yine böyle olacağına inanıyorum. İnsanın kendi ülkesi, bayrağı ve halkının önünde oynaması tabii çok özel bir şey. Oyuncularda şimdi bu şansa sahip olacaklar. Türk halkından dileğim özellikle İstanbul'da olanlar için tribünleri doldurmaları ve bu takımı desteklemeleri."





- "Basketbolu hücum ve savunma takımı olarak ayırmak doğru değil"





Ömer Onan, hazırlık maçlarında hem hücumda hem de savunmada çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, basketbolu hücum ya da savunma diye ayırmanın doğru olmadığını ifade etti.

Birçok takımın jenerasyon değişikliğine denk geldiğini ve bunun bir takım sıkıntılar oluşturabileceğini söyleyen Onan, "Amacımız alttan gelen iyi oyuncularla desteklenip 2020 ve 2023 organizasyonlarına iyi bir jenerasyon hazırlamak. 10 sene buraya hizmet edecek oyuncularımız da artık kariyerinin sonuna doğru yaklaşmış çok tecrübeli basketbolcularımız da var. Bence güzel bir karışım oldu. O açıdan gençlerimiz de bu turnuvada kendilerini görme fırsatı bulacaklar. Hiç kimseden aşağı kalır yanları yok. Onlara sonuna kadar güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.