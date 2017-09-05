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ECA'nın yeni başkanı Agnelli

- Juventus Kulübü Başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliğinin başkanlığına seçildi

ECA'nın yeni başkanı Agnelli


İSTANBUL (AA) - Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı İtalyan Andrea Agnelli oldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ECA Genel Kurulu'nda, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un da başkanlığını yapan 41 yaşındaki İtalyan futbol adamı Agnelli başkanlık görevine getirildi.

Birliğin başkanlığını kurulduğu 2008 yılından bu yana Alman Karl-Heinz Rummenigge yapıyordu. 61 yaşındaki Rummenigge, geçen ay yaptığı açıklamada, başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

ECA'nın 53 ülke federasyonundan toplam 220 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Andrea AgnelliAvrupa Kulüpler BirliğiFutbolJuventus
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